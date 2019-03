Mrazivá spoveď markizáčky 4 mesiace po strate bábätka: Nedalo sa nič urobiť!

BRATISLAVA - Už jedenásť rokov patrí medzi stálice televízie Markíza. Redaktorka Andrea Šprochová (38) sa ešte pred pár mesiacmi s manželom tešila na príchod druhého dieťatka, no osud to zariadil inak. Na konci piateho mesiaca o svoje bábätko prišla. Teraz otvorene prehovorila o tom, čo sa v skutočnosti nenarodenému drobčekovi stalo.

Dvadsať rokov sa pohybuje v médiách a v radoch redaktorov televízie Markíza patrí medzi ostrieľané tváre. Andrea Šprochová sa však nedávno musela vyrovnať s obrovskou stratou. S manželom Števom sa tešili, že k ich dcérke Emmke pribudne braček alebo sestrička. To im však nebolo dopriate. Sympatická ryšavka na konci piateho mesiaca o bábätko prišla.

Andrea a Štefan Šprochovci prišli o dieťatko v piatom mesiaci. Zdroj: Jan Zemiar

V utorok bola hosťom svojich kolegov v Teleráne a prišlo aj na túto chúlostivú tému. Práve v týchto dňoch by sa redaktorka pripravovala na pôrod, a tak na stratu myslí o niečo intenzívnejšie ako obvykle. „Malo sa narodiť tento týždeň, takže na to myslím teraz viac ako iné dni," priznala. Okrem rodiny, priateľov či kolegov jej boli v ťažkých chvíľach oporou aj mnohé ženy s podobným osudom, ktoré jej písali.

„Bola som prekvapená aj koľko mojich známych z okolia sa priznalo, že majú podobnú skúsenosť. Možnože nie v takom vyššom štádiu tehotenstva, ale jednoducho tie bábätká odchádzajú naozaj veľmi často. A bolo to také vzájomné zdieľanie smútku, bolesti. Mne to pomáha, keď o tom hovorím,“ povedala Andrea.

V Teleráne otvorene priznala, čo sa stalo bábätku. Zdroj: TV MARKÍZA

Stratiť dieťa je pre každú matku ťažké a nedá sa s tým vyrovnať lusknutím prsta. Šprochovej pomohlo aj to, že sa relatívne skoro vrátila na obraz a svoje myšlienky mohla sústrediť na tvorbu reportáží.

Andrea prekvapila svojou otvorenosťou a priznala aj to, čo sa v skutočnosti stalo. „Naše bábätko malo uzol na pupočnej šnúre. Bohužiaľ, nedalo sa s tým nič urobiť ani na to prísť. Prišli sme na to až tak, že som prestala cítiť pohyby a keď som dorazila na pohotovosť, už bolo neskoro," priblížila dôvod, pre ktorý prišla o dieťatko.