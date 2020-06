Láskyplný záber markizáčky: Najprv o bábätko prišla, teraz sa už dva mesiace teší zo synčeka!

V roku 2018 sa tešili z tehotenstva, no koncom roka o bábätko prišli. Nenarodený anjelik odišiel do neba. Manželia Andrea a Štefan Šprochovci to však nevzdali a dnes sa už dva mesiace tešia z druhého bábätka. Koncom apríla k ich sedemročnej dcérke Emmke pribudol braček Števko, ktorý dostal meno po otcovi.

Markizácka redaktorka si užíva naplno materské povinnosti a sem-tam sa pochváli aj záberom rúčky či nôžky svojej malej lásky. Tentoraz pridala nádhernú fotografiu s milovaným a vytúženým Števkom v náručí, ktorá roztopí každé srdce. „Takto si my spolu žijeme už skoro dva mesiace. V posledných týždňoch sa síce do nášho harmonického vzťahu votreli koliky, ale snáď sa to čoskoro skončí. A hlásim, že už o kúsok viac stíham sledovať aj život okolo,” napísala na sociálnej sieti Andrea.