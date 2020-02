Andrea a Štefan Šprochovci: Rozvod je veľmi jednoduchý!

Andrea Šprochová žiari ako nikdy predtým. Pod srdcom totiž opäť nosí nový život. Bábätko by malo prísť na svet už v máji a všetko vyzerá byť v najlepšom poriadku, no dvojica je radšej opatrná. Pred vyše rokom si totiž sympatický pár prišiel situáciou, ktorá je nočnou morou všetkých rodičov. Andrea v 22. týždni tehotenstva o bábätko náhle prišla.

Namiesto výčitiek či obviňovania však smutná udalosť markizákov ešte väčšmi stmelila. „Sme tu jeden pre druhého... Ak sa nám stane niečo zlé a ťažké, tak potom hľadajme len z toho, čo sme si vybudovali medzi sebou. Treba si veriť. Treba si povedať tú pravdu, ako to ten druhý cíti. Treba ho vypočuť, treba sa snažiť nájsť cestu aj pre neho, aj pre seba,” prezradil pre Topky ich recept Števo.

Andrea a Štefan Šprochovci sa v máji opäť stanú rodičmi. Zdroj: Ples v opere

Svojho manžela si pochvaľuje aj Andrea, ktorej bol obrovskou oporou: „Chvalabohu, že sa máme navzájom, lebo som sa mala o koho oprieť, a keď ja som bola v tých najhorších chvíľach, tak Števko to ťahal celé a snažil sa býť on ten silný. On fungoval a nechal mi ten priestor si to nejakým spôsobom odsmútiť. Som veľmi šťastná že ho mám, a že bol pri mne.”

Láska z Andrei a Štefana Šprochovcov doslova srší. Zdroj: Instagram S.S.

Andrea a Štefan Šprochovci sa spoznali pred mnohými rokmi v malom žilinskom rádiu. Keďže mali obaja svoje záväzky, ich životy sa rozdelili a každý šiel vlastnou cestou. Po piatich rokoch však Štefan nabral odvahu a bývalej láske sa s citmi vyznal. A urobil dobre. Dvojica si skvele rozumie a spoločne sa snažia prekonať prekážky, ktoré občas v živote prekvapia mnohé dvojice.

Štefan a Andrea Šprochovci s dcérkou Emmkou Zdroj: Instagram A.S.

Obaja si uvedomujú, že na vzťahu treba pracovať a nevzdávať sa. „V každej chvíli, v každej situácii je rozvod veľmi jednoduchý. Ale ísť ďalej spolu a budovať niečo ďalej je oveľa ťažšie a náročnejšie, a držíme palce každému, nech to dokáže,” povedali nám šťastní manželia.