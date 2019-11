Markizácki manželia Šprochovci po strate bábätka: Opäť v očakávaní!

BRATISLAVA - Ešte minulý rok sa tešili, že k ich dcérke Emke pribudne súrodenec. Dvojica žiarila šťastím a ich dieťa tiež, no osud veci zariadil inak a Štefan Šprocha (40) so svojou manželkou Andreaou (39) o bábätko prišli. Vo štvrtom mesiaci sa z ich vytúženého drobčeka stal anjelik, no dnes majú markizáci opäť dôvod na radosť. Redaktorka spravodajstvo je totiž v radostnom očakávaní!

Radostnú novinku prezradila samotná Andrea Šprochová pre denník Nový Čas. Napriek tomu, že minulý rok sa tešili na bábätko, ten hore mal iné plány a vo štvrtom mesiaci oň sympatická ryšavka prišla. Hoci to bolo pre oboch náročné obdobie, boli jeden druhému oporou a pomohlo aj sústredenie sa na prácu.

Manželia Štefan a Andrea Šprochovci minulý rok prišli o dieťatko. Zdroj: Instagram S.S.

Teraz majú opäť dôvod na radosť. K ich malej dcérke Emke, ktorá tento rok nastúpila do prvého ročníka a stala sa z nej školáčka, pribudne súrodenec. „Sme v očakávaní. Ešte si to tak trošku užívame sami pre seba. Zatiaľ to bruško schovávam. Vie to najbližšia rodina, možno zopár kolegov, ale už asi príde ten čas, keď sa to tak nejako prirodzene začne šíriť aj tak verejne. Lebo prvý trimester je, chvalabohu, šťastne za nami,“ vyjadrila sa Šprochová pre Nový Čas.

Strata dieťaťa bola skúškou pre oboch a preto sú aj teraz opatrní a dúfajú, že tentoraz všetko dobre dopadne.„Sami sme si na vlastnej koži vyskúšali, že život, a teraz sa môžeme rozprávať, či príroda alebo vyššia sila, alebo čokoľvek, je silnejšie ako človek. S obrovským rešpektom a očakávaním ešte viac ako kedykoľvek predtým ideme krok po kroku,“ povedal Šprocha na margo tehotenstva svojej milovanej manželky.

Na súrodenca sa už teší aj ich malá Emka. Pred ňou museli napokon s pravdou von, keďže deti sú veľmi všímavé a neuniklo jej, že maminka má akési väčšie bruško. „Och, maminka, ty máš aké veľké bruško, trošku ho stiahni,“ parafrázovala slová svojej dcéry Andrea, ktoré jej adresovala počas wellness pobytu. Manželom srdečne blahoželáme a držíme palce!