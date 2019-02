Hviezdne maniere Nicki Minaj: Žiadala LUXUS ako pre kráľovnú... Koncert nakoniec zrušila!

BRATISLAVA - Nicki Minaj (36) je označovaná za rapovú kráľovnú. Na bratislavskom koncerte sa síce k svojim fanúšikom kráľovsky nezachovala, no jej hviezdne maniére dosahovali úrovne hodnej minimálne členky britskej monarchie. Takýto luxus žiadala od organizátorov na podujatí, ktoré nakoniec mihnutím oka zrušila.

Nicki Minaj na koncerte sprevádzal 110 členný doprovod, ktorý do hlavného mesta našej malebnej krajiny dorazil síce neskoro, no zato v desiatich luxusných autobusoch. Techniku priviezlo 18 veľkých kamiónov a o koncert sa dokopy staralo takmer 200 ľudí. Hviezda si vyžiadala aj vlastnú ochranku. Čo je pochopiteľné... No že pozostávala skoro zo stovky ďalších ľudí, je už na zamyslenie.

Šatňa samotnej speváčky mala vyzerať ako pre naozajstnú kráľovnú. Ako si hviezda vyžiadala, mala to byť veľká miestnosť, pripravená a zariadená ako izba v 5 hviezdičkovom hoteli. Požadovala veľké zrkadlo, ale aj vaňu, množstvo čerstvých kvetov a vonných sviečok. Na relax chcela mať k dispozícii kožený gauč a luxusné kreslá. K dispozícii chcela mať tiež veľkú chladničku s bezkofeinovou colou, veľa ovocia, slané chipsy, gumené medvedíky a rôzne vitamíny.

V rámci svojho tímu má speváčka s obrím pozadím aj osobného kuchára, ktorý pre ňu počas turné vyvára dobroty od výmyslu sveta. No Nicki chcela mať v Bratislave po ruke aj menu z miestnych fast foodov. Aby si v prípade potreby mohla vybrať, na čo má chuť. Čo organizátori nakoniec s pripravenými vecami spravili, nevedno... No na internete už vznikajú na túto tému rôzne vtipy.

