Z bratislavského koncertu Nicki Minaj veľké FIASKO: Tisíce ľudí čakali 4 hodiny... Hviezda nakoniec nevystúpila!

BRATISLAVA - Americká raperka Nicki Minaj (36) patrí k výrazným menám na poli svetovej hudby. Jej príchod na Slovensko bol preto obrovským podujatím... Málokto však čakal, že to celé nakoniec dopadne ako jedno veľké fiasko. Najprv sa štart koncertu posunul o polhodinu, no tisíce ľudí čakali na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu ďalšie 4 hodiny. A nakoniec? Žiaden koncert sa nekonal!

Ako stratiť tisícky fanúšikov v priebehu štyroch hodín? Nicki Minaj má na to jednoduchý recept. Presne toto sa jej totiž podarilo v piatok večer v Bratislave. Ružovovlasá raperka mala mať dlho avizovaný koncert na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu. Lístky na podujatie boli celé týždne beznádejne vypredané a jej fanúšikovia sa veľkolepej šou nevedeli dočkať... A nakoniec sa ani nedočkali.

Najprv produkčná spoločnosť, ktorá koncert na Slovensku organizovala, avizovala, že Nicki bude mať meškanie a namiesto začiatku o 19:30 presúvajú štart šou na 20:00. „Z dôvodu, že kamióny, technika a celá crew Nicki Minaj prišla do Bratislavy s 5-hodinovým meškaním, otvárame brány o 20:00,“ ohlásili na webe. Polhodina hore-dole... Nad tým by sa nepozastavil azda nikto.

V skutočnosti však plný štadión čakal na svetovú hviezdu celé 4 hodiny - bez jediného vysvetlenia, bez jedinej informácie, kedy speváčka konečne vystúpi. Po tejto dobe nakoniec celebrita na pódium vyšla... No nie so zámerom, na ktorý všetci čakali. Nešla spievať, ale všetkým svojím fanúšikom, ktorí na ňu dlhé 4 hodiny čakali, išla oznámiť, že koncert sa neuskutoční.

VIDEO: Nicki Minaj oznámila, že koncert sa neuskutoční

Upozorňujeme, že video obsahuje vulgarizmy

Vraj náš štadión nevyhovuje na to, aby jej tím mohol zapojiť všetku techniku, aby šou mohla začať. Štadión, na ktorom sa konali koncerty takých mien ako Beyoncé, Depeche Mode, či Katy Perry... A prebehli bez akýchkoľvek problémov. Speváčka si tak natočila pár videí, usmiala sa na zúfalých ľudí v hľadisku a nakoniec spokojne odišla naspäť do zákulisia.

A toto jej správanie nenechalo chladnými viaceré známe tváre. „Viete, čo nenávidím? Ja som Nicki Minaj a ja tu môžem nechať čakať všetkych z vás, pretože vy čakáte na mňa. OPOVRHUJEM všetkými týmito ľuďmi, nech sú z Česka, Slovenska alebo z inej riti paľovej. Pretože tieto hviezdy žijú len vďaka nám a vám! A ja tu som s vami, priatelia a držím vám palce a pevné nervy. Hlavne, že ona sa nechá masírovať v backstage,“ napísala Nela Slováková na Instagram ešte v čase, keď si myslela, že umelkyňa nakoniec vystúpi.

„Hanbím sa za všetkých obyčajných ľudí, ako som ja, ktorí čakáme na túto ****!!!! Je mi ľúto produkčnej agentúry, ktorá toto organizuje, pretože za to nemôže! Ja osobne by som vyliezla z backstage a povedala ‚Sorry, máme meškanie, vážim si vás a vydržte.‘ Hovno! Ja som hviezda a čakajte! Totálne opovrhujem! Fuck,“ písala rozčúlená Slováková a v príspevku označila samotnú Nicki.

„Mohol to byť super večer, keby aspoň tá americká hviezda, či z ktorej riti je, vystúpila. Keby viem, som mohla doma ležať v posteli a kukať filmy, nie vidieť pekne zahrané priam na Oscara divadlo, jak ju to veľmi mrzí, že nevystúpi. Keby brzda chcela aspoň dačo, mohla zahučať do toho mikrofónu, nie sa tam falošne ľutovať. Kamoške som chcela splniť sen, že ju konečne uvidí rapovať a namiesto toho jej ostali oči pre plač a myslím si, že nebola jediná, ale všetci ostali sklamaní po 5-hodinovom čakaní na šou, ktorá ani neprišla,“ napísala na Instagram Zuzana Plačková.

Podobný postoj má k celej veci aj slovenská raperka Aless Capparelli.

Zdroj: Instagram

A čo na to produkčná agentúra, ktorá koncert organizovala?

„Šou Nicki Minaj bola zrušená zo strany umelca. Agentúra za takmer dvadsať rokov svojej existencie nezrušila ani jeden koncert. Zimný štadión Ondreja Nepelu spĺňa všetky technické štandardy a agentúra dodržala všetky podmienky zaslané produkciou Nicki Minaj. Koncert sa neuskutočnil výlučne z neprofesionality tímu Nicki Minaj,“ vyjadrila sa produkčná spoločnosť, ktorá koncert na Slovensku organizovala.

Viac o zrušenom koncerte Nicki Minaj v Bratislave si prečítate na portáli hudba.sk»