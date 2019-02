Belohorcovej valentínsky darček pre manžela: Intímna FOTO zo spálne... Je na nej úplne nahá!

MIAMI - Je to už niekoľko rokov, čo sa Zuzana Belohorcová (42) a jej manžel Vlastimil Hájek usadili v americkom Miami. A hoci sa učiteľka sexu vytratila z televíznych obrazoviek, postavičku si neustále udržuje v dokonalej forme. Tú potom vystavuje na obdiv nielen manželovi. Na Valentína potešila aj ostatných mužov.

Valentín je sviatkom všetkých zamilovaných a šťastné páry sa v tento deň zvyknú obdarúvať rôznymi drobnosťami, aby oslávili svoju lásku. No kým ženy túžia po kvetoch či čokoláde, muži sa skôr potešia šteklivejším darčekom. A kto iný by to mal vedieť lepšie než známa učiteľka sexu? Zuzana Belohorcová sa ani tento rok nenechala zahanbiť a darček pre svojho manžela dokonale zabalila... či skôr odbalila?

Na sociálnu sieť blondínka zavesila fotografiu, ktorej sa poteší asi nielen jej manžel. Snímka je priamo zo spálne a bývalá moderátorka na nej odhaľuje všetko, čo nestihla ukryť prikrývka. „Dobré ráno Hawaii... Dobré ráno Maui... Skoré ranné valentínske prekvapenie..." pripísala k fotografii Zuzana a nezabudla svojmu manželovi poďakovať.

Zdroj: Instagram Z.B. ​

Párik si momentálne užíva na romantickom Hawaii a podľa sexi záberu to vyzerá, že deti tentokrát zostali doma.