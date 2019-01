Hrôzostrašný zážitok herca Hlaváčka: V treskúcej zime v bezvedomí na zemi!

Televízia JOJ uviedla na obrazovky nový seriál z lekárskeho prostredia Záchranári, kde si zahral aj Oldo Hlaváček. Ten sa musel popasovať s úlohou herca na dôchodku, ktorý prekonal mozgovú príhodu a navyše trpí Alzheimerom. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby podmienky na hranie boli o niečo lepšie.

Keď sa totiž natáčala epizóda s ním, vonku bola treskúca zima. Napriek tomu, že mal aj zábery z interiéru, väčšina sa odohrávala v exteriéri, a to v podchode na Obchodnej ulici v Bratislave. A práve tam si prežil ťažké chvíle. Jeho postava totiž upadla do bezvedomia na eskalátoroch a zvyšok už hral bez pohybu, čo bolo extrémne náročné.

„Bolo to niečo, by som povedal, až hrôzostrašné. Lebo ten samotný pád samozrejme urobili tak dôstojne a šikovne, že to nebola hrôza pre mňa, ale potom ma položili tam dole v podchode, kde fúkalo, bola zima hrozná a ja som tam ležal na chrbte. Potom síce doniesli nejaké nosidlá, takže ma položili na ne, ale stále v tom prievane hroznom, takže to bolo také trošičku dosť prekvapujúce," prezradil nám herec, ako sa cítil pri nakrúcaní.

Náročné nakrúcanie neostalo bez následkov a herec nakoniec kvôli vonkajším podmienkam prechladol. Dokonca, keď prišiel domov, zistil, že má zafarbené vlasy. „Zafarbili mi vlasy vzadu. Akože som mal zátylok poranený. To som ja ale zistil až doma, keď mi manželka povedala: a ty máš červené vlasy teraz? Tak to bolo pre mňa také prekvapko," povedal so smiechom herec pre Topky.sk.

