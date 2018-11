Problematická herečka Vajdová: TEHOTNÁ so ženatým?!

BRATISLAVA - Našla konečne šťastie? Herečka Petra Vajdová (33) sa najprv preslávila svojím hereckým umením, no neskôr sa zviditeľnila úplne inak. Policajti ju totiž nachytali za volantom opitú. Z liečenia, kam nastúpila, napokon odišla zamilovaná, hoci jej vyvolený je ženatý. Teraz sa objavili informácie, že očakávajú potomka.

Petra Vajdová pochádza z umeleckej rodiny a sama mala perfektne naštartovanú kariéru. Kým ju muži zákona nenachytali za volantom auta po tom, čo si dopriala zrejme viac než len pár pohárikov. Za týmto skratovým konaním bola údajne nešťastná láska.

Herečka potom spravila ďalšie chybné rozhodnutie, keď na poslednú chvíľu zrušila účinkovanie v divadelnom predstavení pre zdravotné problémy, no o deň neskôr sa ukázala na obrazovkách v šou Let‛s Dance. Zo súťaže neskôr odstúpila a v divadle dala výpoveď.

Po nejakom čase sa rozhodla do SND vrátiť, no dlho sa tam neohriala a nastúpila na liečenie. Zo zariadenia v Českej republike napokon odchádzala čerstvo zamilovaná. A hoci bol jej partner ženatý, stále sú spolu a Martin sa údajne plánuje rozviesť. Dokonca sa vraj už aj zasnúbili a najnovšie informácie hovoria o tehotenstve.

Denník Plus 1 deň sa odvoláva na dobre informovaný zdroj, ktorý tvrdí, že brunetka sa budúci rok stane matkou. S herečkou sme sa snažili skontaktovať, no zatiaľ sa nám to nepodarilo a na našu správu neodpísala.