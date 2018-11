Prasklo tajomstvo sexi markizáčky: Bude z nej mama!

Do pamäti ľudí sa zapísala ako tanečná partnerka Jozefa Vajdu v markizáckej šou Let´s Dance. Nemala to ľahké, keďže herec bol povestný svojím „Vajda dupákom" a hoci sa mal po parkete niesť ladne, akosi to nevychádzalo. Neskôr tancovala aj s Jurajom Mokrým či Mirom Šmajdom.

V osobnom živote našla partnera, za ktorého sa vydala. Napriek tomu, že je medzi nimi 14 rokov rozdiel, nehralo to pre nich žiadnu rolu a začiatkom roka 2016 sa zosobášili. Teraz sa tešia na ďalšiu spoločnú etapu. Katarína Jakeš Štumpfová patrí medzi milovníčky módy a trendov, čo dokazuje aj jej podnikanie v oblasti módy s kamarátkou Ivanou Gáborik.

Práve párty jednej zo značiek chic oblečenia ju vytiahla do spoločnosti, kde markizácka Smotánka zabŕdla do jej tehotenstva. Na otázku, čo má nové, odpovedala: „Nové, mám, že som tu asi.” No kameraman si v tom momente neodpustil záber na jej brucho, ktorý bol sprevádzaný komentárom: „Kati, naozaj nič iné?” To, na, čo upozornila Smotánka, potvrdil aj zdroj z jej okolia. Z nežnej blondínky sa tak stane už o pol roka mama. Budúcim rodičom srdečne gratulujeme!