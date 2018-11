Známy spevák pobúril fanúšikov jedinou fotkou: Je to brutálne a smutné!

Dalibor Janda

Zdroj: TV JOJ

PRAHA - Pustili sa do neho ako supy! Hudobník Dalibor Janda (65) zavesil na sociálnu sieť Facebook fotku, ktorá pobúrila nejedného fanúšika. Na fotke totiž pózuje pred kopou mŕtvych vtákov a divou zverou, pričom v popise uvádza, že čo strela, to zásah. To sa mnohých dotklo a dali to patrične najavo!