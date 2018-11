Michal David chystá turné na Slovensku: Berú nás tu ako cudzincov!

Už je pre neho dobrým zvykom, že každý druhý rok vystupuje pred Vianocami na Slovensku. Aj tentoraz si jeho skladby budú môcť fanúšikovia vychutnať až v troch slovenských mestách v rámci turné Mejdan roku. Okrem Michala Davida sa môžu ľudia tešiť aj na Sagvana Tofiho.

Hoci sme kedysi boli jeden národ, dnes už hovoríme o tých druhých ako o zahraničí. Rovnako to vníma aj spevák, s ktorým sme sa rozprávali a opýtali sa aj na to, či vníma rozdiel medzi slovenských a českým publikom.

„Ono vždy to tak berieme, že sme ako keby v zahraničí a nás tak tiež už berú, že sme akoby z cudziny,“ smeje sa Michal. Zároveň však dodáva: „Povedal by som, že tí fanúšikovia na Slovensku sú takí spontánnejší. Ale myslím si, že je to tiež otázka toho, či človek príde niekam, kde dlho nebol, tak je to nadšenie väčšie.“

Michal David chodí koncertovať na Slovensko každé dva roky. Zdroj: Mejdan roku

Koncerty Michala Davida v sprievode novej kapely a herca Sagvana Tofiho si môžete vychutnať už čoskoro. V Košiciach 11.12., v Žiline 12.12. a v Bratislavskom NTC 13.12. Lístky zakúpite na stránke predpredaj.sk.

​