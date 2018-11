TRAPAS sexbomby z markizáckej Farmy: Odlíčila sa a... Toto rozhodne nečakala!

BRATISLAVA - Jedna z najkrajších účastníčok reality show Farma sa aj po skončení súťaže udržala v povedomí ľudí. Jana Hrmová (24) sa venuje oblasti krásy a kozmetiky a svoje rady a tipy posúva svojim fanúšikom. Jej každodennou rutinou je perfektný mejkap, no aj ten musí pred spaním zhodiť. Naposledy, keď tak urobila, sa stalo niečo, čo rozhodne nečakala.

Do farmy sa prihlásila, keď dosiahla plnoletosť a o výhru bojovala aj svojimi ženskými zbraňami. Šou síce nevyhrala, no pokúsila sa o to ešte druhýkrát spolu s ďalšími bývalými farmármi v siedmom pokračovaní divákmi obľúbenej drsnej súťaže.

Jana je krásna žena, čoho si je vedomá a aj to je jedným z dôvodom, prečo má toľko fanúšikov. Muži obdivujú jej postavu a tváričku, ženy sledujú jej rady ohľadom kozmetických výrobkov, obliekania či líčenia. A práve líčenie sa jej stalo "osudným".

Markizácka sexbomba si totiž zadovážila nový telefón a nastavila si naň rozpoznávanie užívateľa prostredníctvom tváre. Keď však omietku zo svojej tváre zhodila, čakalo ju nemilé prekvapenie. Telefón ju nespoznal! A tak si tmavovláska musela nastaviť ešte alternatívne face ID, aby si ju mobil pamätal aj vtedy, keď bude vyzerať tak, ako ju Pán Boh stvoril. Toto sa môže stať naozaj ktorejkoľvek žene, preto pri vytváraní týchto identifikačných fotiek nezabúdajte na to, ako aktuálne vyzeráte, aby ste nedopadli ako Jana.

Jana Hrmová si musela nastaviť až dve podoby face ID. Zdroj: Instagram J.H.