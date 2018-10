BRATISLAVA - I.M.T. Smile a Kali sú úplne protiklady, minimálne čo sa týka žánru hudby. Napriek tomu sa stalo niečo, čo asi nikto nečakal a mnohých to prekvapilo. Jedna z najúspešnejších slovenských kapiel sa spojila so známym raperom a nahrali song Poď so mnou.