BRATISLAVA - Zbaliť dievča nie je vôbec ľahké. Vedia o tom svoje nielen mladí, ale aj starší muži. Poznáš to, ideš do klubu a zrazu sa ti zapáči nejaká pekná slečna. Premýšľaš, ako ju osloviť, aby to nevyzeralo ani veľmi zúfalo, ani príliš trúfalo. Použiješ nejakú „kreatívnu“ hlášku a dúfaš, že sadne na lep, ale ako zvyčajne, je to čistý fail.