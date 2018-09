Fučo sa premenil na moralistu a útočí na Fobia Kida: K insta beefu sa pripája aj Gleb a Pil C

BRATISLAVA - Obľúbený standup komik, Fučo aka Marian Fučík, ktorého poznáme z Temných kecov alebo aj ako Mariňáka z youtube sa obul do rapera Fobia Kida. A to skrz insta post, v ktorom ho kritizuje za rap o drogách a opisuje ho ako duševného invalida. Osobne síce nechápem ako sa vo Fučovi objavila takáto zodpovednosť voči mladým poslúchačom rapu, nakoľko všetky jeho standupy končia na Dolných Honoch. No offence.