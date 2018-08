Nechutnosť, aká u nás nemá obdobu: Známy mladík z Áno, šéfe! vraj masturbuje v okne pred susedmi!

PRAHA - Fuj, tak toto je naozaj cez čiaru! Pavel Bureš sa pred časom preslávil vďaka relácii Áno, šéfe!, kde si ho podal známy kat Zdeněk Pohlreich (61). Mladý kuchár sa totiž priznal, že okradol vlastnú babičku. Krátko nato sa svoj čin snažil zmierniť s tým, že retiazku, ktorú jej odcudzil, vlastne iba preložil do iného "hrníčku", čo spôsobilo hotovú senzáciu a na jeho účet sa prostredníctvom rôznych meme obrázkov ešte dlho bavil celý internet. Najnovšie sa tento mladík postaral o ďalší škandál... a poriadne veľký!

O kontroverzného Pavla sa po jeho televíznom výkone zaujímal portál Extra.cz, ktorý sa rozhodol pár rokov po škandále kuchára navštíviť. To, čoho sa napokon novinári dočkali, nečakali ani v zlom sne. Hoci Bureš najprv rozhovor prisľúbil, po príchode členov redakcie k jeho bytu prestal reagovať na správy aj hovory. Namiesto toho ich po celý čas „tajne“ sledoval z okna.

Pavel Bureš sa preslávil vďaka ukradnutej retiazke. Zdroj: extra.cz

Pavel sa na rozhovor nedostavil, no štáb po celý čas sledoval z okna. Zdroj: extra.cz

„Nakoniec sa po našom odjazde dožadoval nášho návratu s tým, že pôjde pred byt a poskytne rozhovor. Keď sa tak stalo dvakrát a dvakrát neprišiel, bolo nám jasné, že Pavel je skutočne trošku iný,“ opísala celú situáciu redakcia Extra.cz, ktorá sa napokon na mladíka začala vypytovať jeho susedov.

Ich slová boli viac než šokujúce. Pavel sa totiž vôbec nezmenil k lepšiemu. Práve naopak. „Nie je normálny. V noci spieva opitý z otvoreného okna. V dome je cítiť zápach marihuany,“ rozrozprávala sa jedna zo susediek. A ďalšia pridala ešte viac. „Je na hlavu, on napríklad robí to, že sa postaví do okna a onanuje. Videla som ho raz a bola som v šoku,“ prezradila redaktorom, ktorí plánujú priniesť aj ďalšie zaujímavé informácie. Nuž, zjavne sa máme na čo tešiť.