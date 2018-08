Moderátor Inkognita Voštinár to povedal na rovinu: Mám toho už dosť!

„Som chlap po päťdesiatke, a to je vek, kedy musíte byť v strehu,“ hovorí na margo svojho zdravotného stavu. „Keď som mal tridsať rokov a chcel som zhodiť pár kíl, tak mi stačili dva týždne a bolo. Po päťdesiatke mi to už nejde. To bol aj jeden z dôvodov, prečo som sa rozhodol stravovať trochu inak. Pribral som päť kíl a musí sa mi podariť ich zhodiť. Bude to boj.“

Obľúbený zabávač má veľmi rád sladkosti. Zloženie maškŕt, ktoré si dopraje, však prísne kontroluje. „Keď koláčik, tak bez margarínov a farbív.“ A to nie je všetko. Stráži si nielen stravu, ale aj kozmetiku. „Krémy si nechávam vyrábať u jednej pani. Pripravuje mi ich špeciálne na môj typ pleti,“ poodhalil svoj vzťah k zovňajšku 54-ročný moderátor a na portáli www.preventivne.sk, ktorý prevádzkuje Všeobecná zdravotná poisťovňa, sa dozviete viac o zložení jeho obľúbených krémov, ale aj to, aké špeciálne mydlá a šampóny používa.

Viete, z čoho je Vladovi Voštinárovi aj tri dni zle? A viete si ho predstaviť, ako čistí chliev či vymetá kurín? Najradšej síce relaxuje spánkom, lyžovaním a wellnessom, ale aj takého obrázku sa možno čoskoro dočkáme. Nielen totiž, že uprednostňuje malých výrobcov, veď, ako povedal: „Mäso kupujem z rodinných fariem a chlieb iba kváskový,“ ale sám plánuje priložiť ruku k dielu. Ako? To všetko si prečítate na http://www.preventivne.sk/rozhovor/vlado-vostinar-pletovy-krem-nechavam-miesat-mieru.html