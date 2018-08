Dara Rolins otvorene o vylepšeniach na tvári: TOTO má a... Zákroky plánuje rozšíriť!

Dara Rolins patrí medzi ostrosledovaných ľudí. Aj to je jeden z dôvodov, prečo by mala dbať o svoj zovňajšok. O ten sa stará naozaj ukážkovo, a to nielen čo sa postavy týka, ale aj výzoru tváre. Neraz bola „obvinená“ z podstúpenia skrášľovacích zákrokov tváre, ktoré však rázne odmieta.

Slovenka prehovorila na svojom instagramovom účte celkom otvorene o tom, čo si dala vylepšiť. „Žiadne kyseliny ani kolagénové výplne sa mojej tváre nedotkli. A nehádajte sa zas so mnou preboha. Raz som si v nerozvážnej mladosti nechala „prifúknuť“ hornú peru a navždy ma to z podobných experimentov vyliečilo,“ priznala blondínka.

Napriek tomu existuje predsa len vylepšenie, ktoré si dopraje. „V čom idem, je botox, ktorý si nechávam raz za pol roka pichnúť medzi obočie,“ vyšla von s pravdou. Ako sama tvrdí, proti zákrokom nič nemá. Každá žena má inú kvalitu pleti a každej sa vrásky tvoria v inej intenzite a počte, preto je na každej, ako a kedy to bude riešiť. „Navyše, som presvedčená aj o tom, že s pribúdajúcim vekom svoj repertoár celkom prirodzene rozšírim,“ dodala na margo vylepšení Dara.

Dara Rolins priznala, že si každého pol roka dáva do čela vpichnúť botox. Zdroj: Instagram D.R.