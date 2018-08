Rozchod sexi jojkárky: Toto je dôvod a... Zachoval sa ako najväčší chudák!

Keď sa tento týždeň ukázalo, že Nela Slováková trávi čas s Lukášom Kozákom, blondínka sa vyjadrovala veľmi opatrne. „Pár netvoríme. To je trošku rýchle...“ povedala pre Topky.sk Slováková. V piatok večer však už zverejnila fotografiu, na ktorej sa k sebe túlia.

Popis k záberu však bližšie nevysvetľoval ich vzťah, ale práve naopak, Nela sa vrátila k tomu minulému, keď tvorila pár s podnikateľom Martinom. Príspevok začínal slovami: „Lásku si za peniaze nekúpiš.” Ako priznala, posledný rok im to už neklapalo. Martin vraj začal mať pracovné problémy a tie prenášal aj do vzťahu. Blondínka si od neho údajne vypočula množstvo urážok, najmä keď si vypil.

Nela a Martin kedysi zverejnili aj takúto intímnu fotografiu.

Poslednou kvapkou ale bola fotografia, ktorá zachytávala jej oficiálne stále ešte partnera s inou ženou. Preto sa Slováková rozhodla približne pred dvomi mesiacmi vzťah definitívne ukončiť. Potom však prišla ďalšia studená sprcha. Martin mal požiadavku, aby mu vrátila darčeky – samozrejme, hlavne tie hodnotnejšie.

„Jediné, o čo Martinovi šlo, odovzdaj auto a vespu (sprosté nechutne zlé tituly pri oznámení, že mu mám vrátiť darčeky, ktoré mi dal, opäť vynechám),” prezradila Nela s tým, že bývalému navrhla, že auto od neho odkúpi. No neuspela.„Tu šlo len o to, nechať ma frajersky vystúpiť z auta a myslieť si, ako vyhral. Ale kdeže, vyhrala som ja, pretože len chudák požaduje vrátiť niečo, čo už raz daroval,” uzavrela túto kapitolu svojho života.

Celé vyjadrenie Nely Slovákovej v pôvodnom znení:

Lasku si nekoupis za penize ani za darky... Darecky by mely byt tresinky na dortech, male bonusy ke slovu Miluji Te...

Rikala jsem si, ze to nejak vyprcha, vysumi, ale na to me uz spousta Vas zna a vi, ze razim heslo, s uprimnosti nejdal dojdes... Proto je na case se s Vami podelit o to co se ted kolem me deje.

Ti bystrejsi z Vas si urcite vsimli, ze uz Silvestra jsem travila sama. Za posledni rok jsem skoro nemela pocit stesti, co se tyka vztahu s Martinem. Jasne, obcas byly i svetle chvile a vypadalo to, ze nam vse klape. Martin zacal mit cca pred rokem ke vsi smule existencni problemy ve firme. Smula se lepila na paty. Snazila jsem se pomahat, nechtit penize na novy, velmi drahy byt, ktery jsem pronajmula proto, aby jsme meli vice prostoru a zazemi nez v mem dvoupokojaci... Temer jsme nejezdili na vylety (Kempinski, ruzny wellnes apod.) a nebo jsem je obcas platila ja. Nepotrebovala jsem kazdy mesic nove kabelky (az na tu Dolce&Gabbanu) nebo jsem si je koupila sama.

Ve zkratce, neprisuzuji nas rozchod nicemu zasadnimu. Extremni podrazdenost po dobu techto problemu v jeho firme si vyleval na me. Co mi vadilo nejvic, byla sprosta slova, kterymi jsem titulovana (i pred lidmi) po tom, kdyz se napil alkoholu ve vetsi mire. (Ano, i ja jsem uz v nekterych chvilich byla sprosta.)

Uplny konec registruji pred cca dvemi mesici, tyden pred Varskym Festivalem, kdy jsem opet byla "krasne" a pred lidmi titulovana po jeho alkoholovem opojeni a tecka na dortu byla, kdy mi me fanynky posilaly fotky Martina, kavickujic v Cafe~Cafe s nejakou stripterkou nebo gogo tanecnici ci co. (Martin zapiral do doby, nez zjistil, ze mam fotografii jich dvou u Cafe~Cafe). Jak jsem kdysi rekla. Podvadet se opravdu nenecham a ackoliv mi spoustu Vas psalo, ze me podvadi, az fotografie byla pro me jasnym rozhodnutim. A jak se rika, na kazdym sprochu...

Obcas jsem za posledni dva mesice mela pocit, ze by to jeste mohlo fungovat.. Obcas mi byvalo smutno a po par sklenickach, znate to, jsem mela pocit, ze ho miluji, chci s nim byt a proto jsem pod vlivem par sklenicek vypisovala, vyvolavala a zahravala si s city nas dvou.

A posledni den v Ostrave se objevil on. Lukas, o kterem jste jiste uz cetli.

Seznamili jsme se pred nekolika tydny na oslave kamaradky, kde jsme se v podstate ani neregistrovali. Prvni "sympatie" prisly v jiz zminovane Ostrave, kam prijel s kamarady... Nasledna vecere v Brne, spontanni dvoudenni vylet a ta zakladni chyba (kterou uz jako chybu neberu) a nepozornost, kdy jsme oba pridali fotku te same vecere a byli jsme prozrazeni.

Nemela jsem uz zadnou povinnost cokoliv Martinovi rikat, byli jsme rozejiti.

Co me na nasem rozchodu mrzi nejvice? Ze to nemohlo probehnout v klidu, protoze se svymi ex vychazim zasadne a nadmiru dobre.

Jedine o co Martinovi slo, odevzdej auto a Vespu (sproste a nechutne zle tituly u oznameni, ze mu mam vratit darky, ktere mi dal, opet vynecham)!!

Snazila jsem se pres nekolik zprav slusne komunikovat, nabizela jsem Martinovi okamzity odkup auta, avsak ne... Tady slo jen o to, nechat me frajersky vystoupit z auta a myslet si, jak vyhral... Ale kdepak, vyhrala jsem ja, protoze jen chudak chce vratit neco, co uz jednou dal. Diky bohu se o sebe nastesti umim postarat a ten problem, ktery mi ted na chvilku udelal, po svem a s gracii brzy vyresim. Vite to, ze ano :)

Budte prosim, ohleduplni na me, Martina i Lukase. Dekuji a ja si jdu uzivat to, co mi zivot kazdy den prinasi.

Nela