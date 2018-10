Kontroverzná markizáčka, ktorá sa živí ako domina: Ďalšia PLASTIKA... Zábery krátko po operácii!

Kontroverzná markizáčka podstúpila ďalšiu plastiku.

Zdroj: Instagram

BRATISLAVA - Pred šiestimi rokmi ju diváci Markízy mohli sledovať v šou Farma 2, z ktorej vypadla po dueli s podnikateľkou Monikou Haklovou (43). Gabriela Bullová (36) sa však neukázala len v modro-žltej televízii, ale namierila si to aj do konkurenčnej JOJ-ky do šou Take me out. "Hviezdička", ktorá sa hrdí svojimi silikónovými prsiami, tentokrát podstúpila ďalšiu plastiku!