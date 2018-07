Známy Slovák totálne vytočený: Dohovoril malému dievčatku a... drsná facka od jeho matky!

Tomáš sa vybral s priateľmi do kina, kde si spoločne chceli užiť príjemný večer. To, čoho sa stal svedkom, ho však úplne vyviedlo z miery. „Dnes som mal možnosť v kine, podotýkam na filme od 15+, vidieť dievčatá vo veku asi 10 - 11 rokov. Z toho jedno dievča malo počas celého filmu zapnutú aplikáciu TINDER (aplikácia na zoznamovanie),“ začal svoje rozprávanie v príspevku na Facebooku.

Dievčatko po celý čas veselo ťukalo na zoznamku, kde je podľa prevádzkovateľa minimálna veková hranica 18 rokov, keďže tam ženy a muži často vyhľadávajú sexuálne stretnutia. A preto to šperkára nenechalo chladným a po skončení predstavenia sa malej slečny spýtal, koľko má rokov. Odpoveď ho, takpovediac, vôbec neprekvapila.

Strížovi sa mladá slečna priznala, že má naozaj iba 11 rokov. A keďže je momentálne polovica národa na nohách kvôli reportážam Kristíny Kövešovej, ktorá na internete odhaľuje pedofilov, Tomáš sa rozhodol konať. „Povedal som jej, aby mi dala k telefónu jej mamku. Predstavil som sa jej a povedal som jej, čo som videl,“ priznal Tomáš, ktorého k činu vyprovokovala práve spomínaná kauza, ktorú rieši markizácka reportérka.

Odpoveď matky ho však šokovala ešte viac. „Povedala mi, že sa mám starať o seba,“ krúti hlavou nad ľahostajnosťou ženy známy Slovák, ktorý jej zavolal v dobrej viere, hoci na konci príspevku priznal, že sa do celej situácie možno radšej nemal pliesť. To si však nemyslí množstvo jeho fanúšikov, ktorý jeho skutok odobrili a podporili.

„Potom bude matka roka v telke vyplakávať, že jej dieťa bolo znásilnené, zabité alebo niekde predané na prostitúciu. Akoby ľudia nevedeli, aký zlý svet je v dnešnej dobe. Podľa mňa si sa zachoval správne,“ napísala jedna z komentujúcich, ku ktorej sa hneď pridala ďalšia. „Tomáš, urobili ste dobre. Pokiaľ sú tu ešte ľudia, ktorým záleží na tom, aby sa svet úplne nezbláznil, je to ok. Táto matka bola hlúpa. Alebo v šoku, či zahanbená, že to takto musela zistiť. Iná by Vám možno aj poďakovala,“ podporili ho na Facebooku stovky ľudí, medzi nimi aj politička Jana Cigániková.

Tomáša Stríža v jeho čine podporilo množstvo rodičov. Zdroj: Michal Petrik ​

A čo na to samotný Tomáš? „Tak som to cítil. Dievčatko sedelo predo mnou a po celý film jej svietil mobil, nedalo sa to nevšimnúť. Možno by som to neriešil, pokiaľ by sa o tejto téme teraz tak intenzívne nerozprávalo. Je to skutočne nebezpečné,“ povedal nám Stríž, keď sme sa zaujímali, prečo sa celú situáciu rozhodol riešiť.

„Rodičia by mali takýmto malým deťom kontrolovať telefóny, aby sa podobné veci nestávali. Mal som jednoducho pocit, že by o tom jej rodičia mali vedieť. Ja osobne by som bol rád, ak by mi niekto takúto vec oznámil a možno ho vďaka tomu do budúcna ochránil pred tým, čo na u nás naozaj deje,“ uzavrel šperkár.