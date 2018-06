Lenka Šóošová si pri výchove syna nenechá radiť: Myslím, že som sa rozhodla správne!

„Osobne si myslím, že je fantastická doba v tom, že máme obrovské množstvo informácií, môžeme si to zobrať z pravej, z ľavej strany, zvrchu, zospodu... Ľuďom to však mnohokrát neprospieva, lebo si potom nevedia vybrať. Ja som skôr typ človeka, ktorý sa riadi intuíciou. Myslím si, že som sa veľakrát rozhodla správne, a keď som náhodou zaváhala, tak som sa opýtala vždy len jedného človeka. Buď to bola moja mama, svokra alebo kamarátka, ktorá sa danej oblasti rozumie. Nepýtala som sa viacerých, a keď už som sa na niekoho obrátila, boli to starší a skúsenejší alebo odborníci,“ povedala v rozhovore.

Takmer sedemročnému Riškovi dáva pritom pri výbere voľnočasových aktivít celkom veľkú slobodu. „Pravda je taká, že keď som bola ja malá, prišla som zo školy, zhodila som doma tašku a išla som von, hrabala som sa v zemi, hrali sme vybíjanú na ceste... A túto slobodu nechávam aj Riškovi. Teraz je síce všade veľa áut a na ceste sa už hrať nedá, ulica zíva prázdnotou, na tie aktivity vonku nie sú veľmi podmienky a deti dnes majú množstvo krúžkov, lebo rodičia majú pocit, že ich musia nejako vyťažiť, aby nerozmýšľali nad hlúposťami... Neviem, čo je správne, ale keď s Riškom ideme zo škôlky, vždy sa ho pýtam, čo budeme robiť, on povie, že chce ísť tam a tam, robiť to a to... Snažím sa vytvárať mu to prostredie, aj keď on je celkom samorast a vie si nájsť rôzne aktivity aj sám, často aj vďaka tabletu, na ktorom všeličo pozerá. Teda, skôr také odbornejšie veci a výskumy. Teraz napríklad pozeráva seriál o jednom chlapíkovi, ktorý žije v džungli a čo ma prekvapilo, nedávno sám prišiel s tým, že mami, poďme do lesa, že ideme niečo hľadať... Takže ma napokon on sám vytiahol do lesa a hrozne ma to bavilo, bolo to super,“ podotkla s úsmevom Šóošová.

Riško chcel byť podľa jej slov už všetkým možným. „Už asi tri roky rozpráva, že bude ortopéd, astrológ, geológ, vedec a výskumník, lebo chce vynájsť elixír života,“ prezradila moderátorka. „Ja som takýto sen ako dieťa nemala, veľmi ma to prekvapuje. On vie na svoj vek veľmi veľa a má naozaj zaujímavé záľuby. Neviem odkiaľ to zobral, ale asi preto, že mu nechávam naozaj priestor. Keď mal štyri roky, boli jeho veľkým koníčkom planéty. Vďaka nemu viem, že najväčšia hviezda sa volá Scuti a mohla by som vám menovať ešte strašne veľa vecí, ktoré som sa vďaka nemu naučila... Potom to boli kamene, polodrahokamy, drahokamy, o ktorých vie asi naozaj všetko a máme ich veľmi veľa aj doma, on je taký zberateľ. No a teraz sa začal zaujímať o chrobáky a o hmyz. Nedávno sme našli v hrachu, ktorý som kúpila, húsenicu, tak ju rýchlo dával do skleneného pohára, že sa zakuklí. Mám pocit, že skapala, no uvidíme, čo z toho vznikne,“ uzavrela pobavene.