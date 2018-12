Super tajná svadba v Markíze: Šóošovej sa to darilo skrývať mesiace!

BRATISLAVA - Na sklonku roka mnohí bilancujú uplynulých 12 mesiacov. Výnimkou nie je ani markizácka moderátorka Lenka Šóošová (42). No a pri odhaľovaní najkrajších zážitkov z roka 2018 odtajnila aj jedno veľké prekvapenie. Celé mesiace sa jej darilo skrývať, že sa vydala a dnes je z nej už pani Raimanová!

Moderátorka markizáckeho Telerána Lenka Šóošová má po svojom boku dlhé roky partnera Richarda Raimana. Porodila mu dvoch synov, no do svadby sa nikdy nehrnula. O to prekvapivejšie je odhalenie, ktoré na sklonku nového roka zverejnila. Už niekoľko mesiacov je totiž vydatou pani. Veľký deň sa konal v uplynulom roku.

Markizáčka to prezradila na Instagrame, kde bilancovala rok 2018. A jednoznačne najvýraznejšou udalosťou uplynulých mesiacov bola práve svadba. „... A hoci som tento rok veľa stratila, našla som kopec odpovedí na otázky, ktoré mi dlho vírili v hlave, nazbierala som aspoň 100 zážitkov a moju ruku zdobí obrúčka, ktorá len potvrdila, že byť ženou jedného muža je mojím osudom. A som za to vďačná,“ napísala ku koláži fotiek Šóošová.

Tej sa tak svoj veľký deň darilo tajiť niekoľko dlhých mesiacov. Koláž, ktorú zverejnila, totiž obsahuje aj fotky zo svadby. No a podľa typu oblečenia, ktoré majú ženích a nevesta na sebe, je jasné, že sa ich deň D konal v teplých mesiacoch. Gratulujeme!