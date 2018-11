Rapídne schudnutý Malachovský: Toto je vážne on?!

Sväťo Malachovský, ktorý sa zviditeľnil seriálmi Panelák či Dvojičky a zahviezdil aj v šou Tvoja tvár znie povedome, sa za posledné mesiace výrazne zmenil, o čom sme vás v septembri informovali. „Schudol som zatiaľ 27 kíl v priebehu 7 týždňov. Robím to ale trošku sofistikovanejšie - som pod odborným dohľadom firmy, ktorá sa na trhu zaoberá redukciou hmotnosti, takže zatiaľ to bola len úprava stravy a ľahšie kardio cvičenia, ale šport alebo pohyb k tomu postupne pribudne,“ povedal vtedy topkám Sväťo, ktorý priznal, že kilá zhodil premyslene. Okrem toho tvrdil, že chce vážiť 94 kíl, a preto bude chudnúť aj naďalej.

Pred pár dňami sme ho stretli na akcii, kde by ho spoznal zrejme iba málokto. Rapídne schudnutý, oholený a ostrihaný Malachovský bol naozaj na nepoznanie. Bolo na ňom vidieť, že za posledné dva mesiace zhodil ďalšie kilogramy. Či sa dopracoval na svoju pôvodnú váhu nevedno, preto nás zaujímalo, koľko kíl zhodil, či v chudnutí ešte mieni pokračovať a či ho ľudia po takejto výraznej zmene vôbec spoznávajú.

Odpoveď sme však do týchto chvíľ nedostali. Herec nereagoval na naše telefonáty ani na sms správy. No ako sa zdá, nie je jediný, kto z rodiny schudol. Aj Iveta Malachovská pôsobila o nejaké to kilo chudšia. Veď pozrite sami! Fotografie schudnutého Sväťa a Ivety si môžete pozrieť v našej GALÉRII»