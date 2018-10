Nečakaná dohra po Kleinovej svadbe: Musia sa vziať znovu!

- Tento článok vás pred rokom zaujal najviac - BRATISLAVA - Vyzerá to tak, že svoje "áno" si budú musieť ešte raz zopakovať. Danica Kleinová, dnes už Nejedlá (45), sa netají tým, že predstavy o vytúženej svadbe nikdy neriešila. To, ako jej veľký deň nakoniec dopadne, zrejme nečakala ani v tom najkrajšom sne. Má to však jeden háčik. S manželom Alexandrom Nejedlým (52) totiž budú musieť zrejme celú veselicu zorganizovať znovu.

Réžia svadobného dňa totiž ležala najmä na pleciach čerstvého novomanžela. „My sme si povedali, že svadbu dáme vo vlastnej réžii, že si to sami zorganizujeme a Alexander bol ten, ktorý si všetko pripravil a všetko organizoval a ja som vlastne len tak niečo dopomohla,“ priznala otvorene pani Nejedlá v markizáckom Teleráne.

Hasičský generál sa však nakoniec postaral o taký žúr, že svadobčania zostali vo vytržení a požadujú, aby sa celá ceremónia zopakovala. „Také máme referencie zo svadby. Žiadajú nás, aby sme si to zopakovali znovu,“ povedal Alexander, ktorého slová potvrdila aj samotná Danica.

„Áno, že zopakovať a o rok ešte raz, lebo toľko bolo pozitívnych podnetov, že nie každý stihol všetko zaregistrovať a prežiť. Alebo že ešte raz to chcú zažiť, tú pozitívnu atmosféru, ktorá tam bola... Takže sú požiadavky minimálne od 15 ľudí, že chcú to zopakovať,“ smiala sa moderátorka.

Danica Kleinová a Alexander Nejedlý si pred pár dňami povedali svoje áno. Zdroj: Jakub Čajko

A v čom tkvelo čaro celého obradu, ktorí hostia túžia opäť prežiť? Nejedlý v tom má jasno. „Nebolo to také zviazané. Lebo aj tí, ktorí prídu na svadbu, sa mnohokrát cítia veľmi zviazaní, a to sme práve nechceli. My sme chceli, aby si v tej krásnej záhrade každý oddýchol. Chceli sme, aby sa to vinulo v takej pokojnej línii s gradáciou a vrcholom,“ prezradil o svadbe Alexander a dodal, že vďaka tomuto prístupu sa nakoniec do rána zabávali, spievali a pili aj známi, ktorí z takýchto udalostí zvyknú zdupkať o polnoci.

Medové týždne však zamilovaná dvojica ešte stále neabsolvovala a zdá sa, že v najbližšom období k tomu ani nedôjde. „Keď vyjde čas, bude aj svadobná cesta. Tak my sme známi tým, že veľa pracujeme... ale niekde tam nájdeme ten priestor isto,“ uzavrel Danicin manžel s úsmevom.