50-dňové moratórium nie je technicky možné, tvrdí premiér Pellegrini

BRATISLAVA - Ústavný súd by mal čo najskôr rozhodnúť o podnete prezidentky voči predĺženiu moratória na predvolebné prieskumy. Konštatoval to predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD). Podľa premiéra si všetci, ktorí budú chcieť prieskum zverejniť, nájdu takú cestu, aby moratórium neporušili.

Pellegrini tvrdí, že 50-dňové moratórium ani nie je technicky možné. „V dnešnej digitálnej dobe sa ani nedá vynútiť, aby sa nič také na verejnosť nedostalo. Veď už dnes je toľko ‚receptov‘, kolujú po internete, že si to budú ľudia posielať mailom, že namiesto strán bude ovocie a bude hovoriť, ako stúpol predaj banánov či jahôd,“ priblížil.

Na prieskumy verejnej mienky pred voľbami 2020 sa chce poskladať aj 7-tisíc ľudí, ktorí sa od 1. decembra zaregistrovali na webe iniciatívy 50dni.sk. „V pondelok záujemcovia dostali výzvu, aby sa začali na prieskumy finančne skladať. Doteraz ľudia prostredníctvom webu www.50dni.sk poslali takmer 5 000 eur a stali sa tak spoluobjednávateľmi prieskumov. Žiaden zákon nám totiž nezakazuje si takýto prieskum spoločne objednať a dostať službu, za ktorú si zaplatíme,“ uviedla Zuzana Suchová z iniciatívy, ktorá zároveň informovala agentúru SITA.

Všetci registrovaní záujemcovia, ktorí zaslali aspoň jedno euro a použili správny variabilný symbol, sa stávajú spoluobjednávateľmi prieskumov. Dostanú výsledky zo všetkých prieskumov nezávisle na sume, ktorú poslali. „Iniciatíva 50dni.sk nechce porušovať zákon ani navádzať ľudí na porušovanie zákona. V žiadnom prípade nebudeme prieskumy zverejňovať. A prosíme všetkých spoluobjednávateľov prieskumov, aby si uvedomili, že zverejnenie výsledkov prieskumov verejnej mienky počas obdobia moratória je porušením aktuálne platného zákona,“ zdôraznil Juraj Šípoš z iniciatívy 50dni.sk.

Neminuté peniaze rozdelia trom neziskovkám

Ak by aj Ústavný súd SR pozastavil účinnosť aktuálnej novely o 50-dňovom moratóriu, iniciatíva konštatuje, že stále bude v platnosti zákon, ktorý práva na informácie obmedzuje 14-dňovým moratóriom na zverejňovanie prieskumov. Prieskumy budú ľuďom doručené aj v prípade, že by aktuálna novela bola pozastavená. Všetky platby idú na transparentný účet, z ktorého budú hradené prieskumy. Ostatné náklady iniciatíva 50dni.sk hradí z peňazí iniciátorov.

„V prípade, ak sa iniciatíve nepodarí poskladať dostatok peňazí ani na jeden prieskum, peniaze ľuďom vrátime. Žiaľ, pri priamom vklade na účet to nebudeme vedieť urobiť. Ak peniaze neminieme všetky, do 15. marca 2020 ich rovnakým dielom rozdelíme medzi tri neziskové organizácie, a to Investigatívne centrum Jána Kuciaka, Transparency International Slovensko, VIA IURIS,“ ozrejmila Suchová.