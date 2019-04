Uchádzačov o post ústavného sudcu možno navrhovať do budúceho pondelka: Voliť by sa malo v máji

Zľava: Člen Ústavnoprávneho výboru Tibor Bernaťák, predseda výboru Róbert Madej a podpredseda výboru Jozef Ježík

Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

BRATISLAVA - Navrhovatelia môžu podávať návrhy kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky do pondelka 15. apríla 2019 do 16.00 hodiny. Vyplýva to z rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Andreja Danka, ktoré je zverejnené na webovej stránke NR SR. Samotná voľba kandidátov by sa mala uskutočniť na májovej schôdzi parlamentu, ktorá sa začína vo štvrtok 9. mája. Tomu musí predchádzať verejné vypočutie uchádzačov.