Lajčák o prezidentskej kandidatúre: Nerád by som rozdeľoval ľudí na Slovensku

Miroslav Lajčák

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

BRATISLAVA - Slovenský minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák (nom. Smer-SD) by nerád rozdeľoval ľudí na Slovensku ako politik. Lajčák to uviedol v relácii RTVS O 5 minút 12 v reakcii na otázku, či plánuje zmeniť svoj názor na vlastnú prezidentskú kandidatúru. Lajčák tiež pripomenul, že táto záležitosť sa zmenila na akýsi futbalový zápas, keď je to o tom, či ho predstavitelia strany Smer-SD prehovoria, alebo nie.