Spiknutie bratrancov? Marček sa postaral o nový zvrat v prípade vraždy Kuciaka a Kušnírovej

VEĽKÁ MAČA - O poriadny zvrat vo vyšetrovaní sa postaral jeden z piatich obvinených vo veci úkladnej vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Keď ho vo štvrtok vypočúvali na NAKA v Nitre uviedol, že práve on mal byť tým, kto stlačil spúšť a zobral život dvom mladým ľuďom. Doteraz sa pritom hovorilo, ako o potenciálnom strelcovi, o Marčekovom bratrancovi Tomášovi Szaóovi.

Dňa 21. 2. 2018 v čase okolo 16:40 sa obvinený Tomáš Szabó a obvinený Miroslav Marček stretli a spoločne išli vozidlom k obci Veľká Mača. V čase okolo 18:28 vodič Miroslav Marček vyložil z vozidla vykonávateľa Tomáša Szabóa, píše sa v Uznesení o o vzatí do väzby štvorice obvinených v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Po opätovnom výsluchu Miroslava Marčeka sa však mnohé veci zmenili. Szabóov bratranec a bývalý vojak totiž prezradil, že strieľať mal on. Hneď po výsluchu ho vyšetrovatelia zobrali na benzínovú pumpu do Sládkovičova, odkiaľ sa presunuli do Veľkej Mače. Na druhý deň v piatok polícia s pomocou potápačov prehľadávala v Kolárove okolie Váhu a miesto, ktoré im po výsluchu ukázal Marček. Podľa medializovaných informácií mali hľadať vražednú zbraň, nič však nenašli.

Kalkulácia?

S políciou pritom od začiatku spolupracuje Zoltán Andruskó, ktorý však na mieste činu nebol, takže nevedel, kto presne strieľal. Andruskó mal len najať Marčeka so Szabóom. Objednávateľkou mala byť Zsuzsová a tá mala dostať pokyny od Mariana Kočnera.

Zdroj: TASR/Dušan Hein ​

"Vyjadrenie obvineného nasvedčuje skutočnosti, že objednávateľom vraždy mala byť osoba, ktorá je momentálne vo väzbe v inej trestnej veci," píše sa v Uznesení. Ostatní traja však s políciou nespolupracovali a svoju vinu jednoznačne popierali. Až doteraz.

Nie je jasné, čo je za výpoveďou Marčeka. Ak bol skutočne strelcom on, priznaním si môže polepšiť, pretože tomu, ktorý spúšť stlačil a pripravil tak o život dvoch mladých ľudí, hrozí najvyšší trest. Môže však ísť aj o manipuláciu a dohodu medzi Marčekom a jeho bratrancom Szabóom, aby sa jednoznačne nedalo preukázať, ktorý z nich vraždil.

Piati obvinení

Obvinení sú stíhaní pre obzvlášť závažný zločin vraždy, za ktorý im hrozí trest odňatia slobody na 25 rokov až doživotie. Vo väzbe sú od 27. septembra 2018, čiže už takmer 7 mesiacov. Po viac ako roku od brutálnej popravy k Alene Zsuzsovej, Zoltánovi Andruskóovi, Miroslavovi Marčekovi a Tomášovi Szabóovi pribudol aj Marian Kočner.

Toho Andruskó od začiatku označoval za objednávateľa, no polícia nemala dostatočné množstvo silných dôkazov. Kočner sa Kuciakovi pre jeho články aj vyhrážal. Nie je však jasné, či bol konečným objednávateľom.

Vražda Jána a Martiny

Novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú zavraždili 21. februára 2018 v ich vlastnom dome v obci Veľká Mača. Podľa Uznesenia mal vrah čakať vo dvore domu, zatiaľ čo išla Martina pre Jána, ktorému sa pokazilo auto.

Zdroj: FB/Martina Kušnírová

Podľa Uznesenia trvala celá dvojnásobná brutálna poprava asi 4 minúty. Vrah mal do domu vojsť o 20:21 a o 20:25 už prechádzal popri futbalovom ihrisku, ktoré je neďaleko od domu. Okrem Zoltána Andruskóa a teraz aj Miroslava Marčeka, nikto z obvinených s políciou nespolupracuje. Svoju vinu popiera aj Marian Kočner, ktorý podal aj námietku zaujatosti voči vyšetrovateľovi.

Sťažuje sa a svoju vinu popiera aj Alena Zsuzsová, o ktorej počas vyšetrovania vyplávali na povrch znepokojujúce informácie. Zsuzsová bola v kontakte s viacerými vplyvnými politikmi, ktorých kontaktovala na sociálnych sieťach a neskôr aj sms-kami.