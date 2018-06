Starostom Ružinova chce byť aj riaditeľ miestnej televízie, Igor Adamec

BRATISLAVA – O post starostu bratislavského Ružinova chce v tohtoročných jesenných komunálnych voľbách zabojovať aj miestny poslanec a riaditeľ Televízie Ružinov (TVR) Igor Adamec. Potvrdil to samotný kandidát. O priazeň voličov sa chce uchádzať ako nezávislý, od budúceho mesiaca preto začína so zbieraním podpisov.

Svoje rozhodnutie odôvodňuje "klasickým" dôvodom, teda hlavne tým, že nemá koho voliť. "Keď si predstavím ponuku, ktorá je, tak som si povedal, že asi by som si nevybral. A keď si človek nevie vybrať, tak si asi musí vstúpiť do svedomia a povedať si, že to som taký prieberčivý? A ak taký som, tak chlapče, potom makaj a niečo urob," uviedol Adamec.

Poukázal najmä na dve hlavné témy, a to výstavbu a dopravu spolu s parkovaním. "Ružinov potrebuje zaregulovať výstavbu, čo sa doteraz nepodarilo. Stále nie sú schválené územné plány zón, dokonca ani stavebné uzávery tam, kde sa územné plány zón blížia ku koncu," zdôraznil Adamec. Podľa neho je Ružinov dostatočne veľkým územím na to, aby tu boli zóny, ktoré sú predurčené na výstavbu, avšak sú zároveň zóny, kde by sa stavať nemalo.

Druhou oblasťou je doprava a parkovacia politika, čo však nie je problém len mestskej časti, ale celého mesta. Apeluje preto na celomestskú politiku, Ružinov musí za ňu na úrovni mesta aktívne bojovať. Presadzovať treba zároveň záchytné parkoviská, rezidentské zóny a dostupnú a dobrú verejnú dopravu. Riešenie vidí v spolupráci starostu mestskej časti, primátora hlavného mesta a predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK).

Poukazuje tiež na dva problémy na území Ružinova, konkrétne na Hirošimu, dlhoročný skelet bývalého obchodného domu a tiež na železničné priecestie na križovatke Trnavská, Ivanská a Vrakunská cesta. Podľa neho nie je v kompetencii starostu sľubovať ich vyriešenie. V prípade Hirošimi je šanca na jej definitívne vyriešenie v spolupráci s mestom, krajom, prípadne premiérom. "Aj keď to nebude zakrátko, ale potrvá to niekoľko rokov, ľudia musia vidieť, že sa niečo deje. Zatiaľ je to jedno veľké nič," skonštatoval Adamec. Problém priecestia by sa podľa neho dal vyriešiť spoluprácou so železnicami.

Adamec zároveň chápe obavy niektorých, že by mohol zneužívať post riaditeľa miestnej televízie. "Obava je oprávnená, ale určite nenaplnená. To by bol iný krik, kedy som televíziu zneužíval. Nielen pred voľbami, ale bol by to krik celé štyri roky," uviedol poslanec a kandidát na margo svojho pôsobenia v televízii. V tejto súvislosti podotýka, že je len riaditeľom televízie a na jej obrazovkách sa objavuje iba ako moderátor talkshow, zväčša s nepolitikmi.

Ružinovským starostom chcú byť aj advokát, mestský i krajský poslanec Ján Buocik, ekonóm, mestský a krajský poslanec Martin Chren a manažérka a vysokoškolská pedagogička Jana Poláčiková. Súčasný ružinovský starosta Dušan Pekár uviedol, že svoje rozhodnutie, či bude opätovne kandidovať, sa Ružinovčania dozvedia včas.