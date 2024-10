Jean Lefebvre bol päťkrát ženatý a mal sedem životov: Prežil smrť zastrelením! Konflikt s Funèsom nie

Jean Lefebvre (Zdroj: SNC)

"Rozplakať publikum je jednoduché, ale naozaj ho rozosmiať nie je len tak," vyjadril sa raz Jean Lefébvre. Vedel o tom svoje. Ako vychudnutého chlapca ho spolužiaci šikanovali, urobil si teda z núdze cnosť a naučil sa druhých rozosmievať. Klauna už potom mali všetci radi.

Narodil sa 3. októbra 1919 v mestečku Valenciennes na severe Francúzska. Počas vojny ho zajali Nemci a odsúdili na smrť zastrelením. Popravčia čata vypálila, popravení klesli na zem, medzi nimi aj Jean. Až po chvíli mu došlo, že ho guľky ako zázrakom minuli. Veril, že ho zachránil papierik s modlitbičkou, ktorý mu kedysi venovala mamička ako talizman. Celý život ho nosil vo vrecku. Keď sa prebral v nemocnici, bol to podľa jeho slov najsilnejší zážitok v živote. V máji roku 1944 sa mu podarilo zo zajatia utiecť. So štyridsiatimi ďalšími mužmi kopal 50 m dlhý tunel, ktorý sa začínal v sprchách a končil sa na slobode. Po úteku sa pripojil k Francúzskym vnútorným silám a zúčastnil sa na oslobodení Francúzska.

(Zdroj: Gaumont)

Vyštudoval konzervatórium v ​​odbore opera, ale spievať ho nelákalo. V roku 1952 sa objavil pred kamerou v muzikáli Bouquet de joie. Spočiatku hral aj vo vážnejších filmoch (Vadimov ...a Boh stvoril ženu, Clouzotove Diabolské ženy), ale čoskoro vďaka výrazu hlupáčika žiaril vo vedľajších úlohách v komédiách. Často vystupoval s Louisom de Funésom, ktorý v tom čase ešte nebol najslávnejším francúzskym komikom. V roku 1963 obsadil režisér Jean Girault proti vôli poducentov neznámeho Louisa de Funésa do hlavnej úlohy komédie Žandár zo Saint-Tropez. Úlohu žandára Fougassa zveril Jeanovi Lefebvrovi. Ten zúročil dôveru výborne a jeho popularita vzrástla, no potom sa ocitol vo Funésovom tieni. Keď v roku 1968 nakrútili tretí diel série Žandár sa žení, Lefebvre zistil, že mnohé jeho scény boli vystrihané. To ho rozčúlilo natoľko, že si zahral už len v Žandárovi vo výslužbe a potom sériu spolu s Christianom Marinom opustil.

Jean Lefebvre, Jacques Toja a Michèle Mercier (Zdroj: S. N. Prodis)

V šesťdesiatych rokoch hral s Linom Venturom, mihol sa v Angelike a kráľovi, dostal hlavnú rolu v komédiách Idiot v Paríži a Blázon z laboratória 4. Po jeho boku hrali francúzske hviezdy Bernard Blier a Michel Serrault. V sedemdesiatych rokoch Lefebvre žiaril v sérii o Siedmej rote a v Mužovi z Acapulca s Jeanom-Paulom Belmondom. Často nakrúcal so svojím priateľom Michelom Galabruom, šéfom žandárov, s ktorým sa stretol aj v divadelnej adaptácii Štyria na kanape či vo Vrátnikovi od Maxima. V deväťdesiatych rokoch plnili sálu parížskeho divadla Comedia v hrách Alaina Reynauda-Fourtona Monsieur Amdée a Podraz. V roku 2003 spolu navštívili český Zlínsky filmový festival.

(Zdroj: NAJA Film)

"Muž s dlhým nosom", milovník žien aj hazardu bol päťkrát ženatý, z toho dvakrát s tou istou partnerkou. Splodil tri dcéry a dvoch synov. Pred kamerou sa objavil naposledy v epizóde seriálu stanice TV5 Camera Café, kde stvárnil sám seba. Vo vyššom veku potvrdil povesť muža so siedmimi životmi, prežil dve hrozivé autonehody v rokoch 1985 a 1995. Smrť si poňho prišla až v roku 2004, keď ho vo veku 84 rokov v rodinnom sídle v Maroku zasiahol infarkt. Jeho popol rozptýlili na najvyššej hore Európy, na Mont Blancu. Dnes by sa dožil 105 rokov.