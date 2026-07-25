Hriadelovej začiatky v Jojke: Aha, ako vyzerala pred 24 rokmi!

BRATISLAVA - Moderátorka Lenka Hriadelová pôsobí v televízii Joj od roku 2002. V časoch svojich začiatkov mala tesne pred 30-kou a pred kamerami sa objavovala ako brunetka.
Lenka Čviriková Hriadelová sa narodila 25. júla 1973. V detstve ju lákalo herectvo, a tak začala študovať na konzervatóriu hudobno-dramatický odbor.
Krátko po škole však začal robiť v lokálnom rádiu, neskôr sa dostala do Fun rádia. Ako externistka spolupracovala s verejnoprávnou televíziou, neskôr bola zamestnaná v TV Global, ktorá bola predchodkyňou Jojky.
Pre televíziu Joj pracuje Hriadelová od jej vzniku, teda od roku 2002. Od začiatku bola súčasťou športovej redakcie.
Za roku pôsobenia na obrazovkách sa jej imidž dramaticky zmenil. Z brunetky je blondína a občas experimentovala aj s dĺžkou vlasov. Jednoznačne však upustila od usadlého štýlu, aký mala na prvotných promo fotografiách.
Lenka Čviriková Hriadelová je vydatá za bývalého futbalistu Petra Čvirika. Vzali sa v roku 2007 a o pár mesiacov nato sa im narodil syn Maxim. Moderátorka má z predchádzajúceho vzťahu syna Samuela, ktorý prišiel na svet v roku 2002.
Ako sa Lenka menila za 24 rokov pôsobenia v televízii Joj, si môžete pozrieť v galérii vyššie.