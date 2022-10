Ťažké začiatky v Jojke: Tento herec to nedával!

Peter Rúfus sa narodil 11. októbra 1957 do umelecky zameranej rodiny, kde sa našli herci, režisér a básnik Milan Rúfus bol jeho strýko. Po gymnáziu zamieril na Vysokú školu múzických umení.

S herectvom ale začal už v detskom veku, keď si zahral v rozprávke Martinko Klingáč. Neskôr účinkoval napríklad v snímkach Maroško, Anička Jurkovičová, Tiene v raji, Južná pošta, Najdúch, Mladé letá. Objavil sa aj v seriáloch ako Sršne v úli, Chlapci a chlapi, Prvé oddelenie, Ochrancovia.

Galéria fotiek (3) Zdroj: RTVS

Je obľúbeným dabingovým hercom. Vo filmoch prepožičal hlas napríklad Robertovi De Nirovi, Brucovi Willisovi, Michaelovi Douglasovi, Seanovi Connerymu či Dustinovi Hoffmanovi, nadaboval aj Richarda Gereho vo filme Pretty Woman.

Do jeho repertoáru patria také postavy ako Cord Walker (Chuck Norris) v seriáli Walker Texas Ranger, detektív Mac Taylor (Gary Sinise) z CSI: New York, reverend Eric Camden (Stephen Collins) z rodinného seriálu V siedmom nebi, Tony Soprano (James Gandolfini) zo Sopranovcov.

Peter Rúfus je tiež hlasom, ktorý je spojený s televíziou Joj. Začiatky však neboli ľahké. „Keď som prišiel do Jojky, myslel som si, že pri mikrofóne už viem všetko za tie desiatky rokov, ktoré sa tým zaoberám. A tam som zistil, že neviem. Musím priznať, že mi minimálne rok trvalo, kým som sa to naučil robiť tak, že som sa dokázal už aj počuť a povedať: Áno, môže byť,” prezradil pri príležitosti 20. narodenín televízie na Kolibe.

Ako doplnil, je to úplne iný spôsob intonácie, spôsob reči, výslovnosti ako pri ostatných činnostiach, ktoré bežne robí za mikrofónom. A okrem hlasu musí zapojiť aj hlavu. „Je to o spôsobe nastavenia mysle, keď promujete nejaký film alebo program. Treba sa naučiť naozaj presne odlíšiť, čo je dráma, čo je akčný film, čo je psychologická záležitosť, čo je dokument, čo je komédia... A to všetko má svoje špecifiká, ktoré treba uplatniť, lebo potom nenavnadím toho diváka na to, aby sa išiel na to pozrieť,” uviedol.