Slávny spevák sa nikdy neoženil: Toto je dôvod!

Cliff Richard, civilným menom Harry Rodger Webb, sa narodil 14. októbra 1940 v rodine britského dôstojníka v službách kráľovnej Alžbety v indickom meste Lucknow. V roku 1947 sa britská nadvláda v Indii skončila a malý Harry sa s rodičmi a dvoma sestrami vrátil do Anglicka.

Miestom ich pobytu sa stal Enfield. Tu ukončil v roku 1957 strednú školu a nastúpil do zamestnania ako kontrolór v továrni. Prvú kapelu založil ešte na strednej škole. V auguste 1957 nastúpil do skupiny The Dick Teague Skiffle Group.

V roku 1958 sa stretli s gitaristom Hankom Marwinom a založili formáciu Harry Webb & Drifters. Ešte v priebehu roku 1958 si zmenili názov na Cliff Richard & The Drifters. V novembri 1959 už mali v hitparáde prvú skladbu Move It. Nahrávka sa považuje za prvý pôvodný britský rock and roll a skupina v nej položila základy inšpirácie pre svojich ďalších nasledovníkov vrátane the Beatles.

V júli 1959 mali Cliff Richard a jeho spoluhráči prvý dôvod na oslavu, hitparádu viedli s piesňou Living Doll. Tá im priniesla aj prvú zlatú platňu. Prvé single sa dostali aj do Spojených štátov, kde však skupina Drifters z Detroitu ostro namietala proti použitiu ich názvu, ktorý amerických poslucháčov zavádzal. Preto si ešte v decembri 1959 zmenili názov na Cliff Richard & The Shadows.

Na svoje 20. narodeniny koncertoval Cliff 14. októbra 1960 v Londýne, kde sa medzitým s rodinou presťahoval. Od fanúšikov dostal viac ako päť tisíc pohľadníc. V Londýne mal 10. decembra 1961 premiéru hudobný film The Young Ones, v ktorom hral Cliff aj skupina Shadows. Premietal sa aj v Československu pod názvom Klub mladých. Film mal úspech, soundtrack tak isto a titulná skladba viedla anglický rebríček.

Opäť v Londýne mal 10. marca 1963 premiéru ďalší film Summer Holiday, opäť si v ňom zahrali Cliff aj Shadows. Skladby zložili Cliff Richard aj jeho kolegovia zo skupiny Bruce Welch a Brian Bennet. Sountrack z filmu bol úspešný a dve skladby z neho – Bachelor Boy a Summer Holiday – viedli anglickú hitparádu. Osem skladieb na prvom mieste hitparády od júla 1959 do februára 1963, teda za tri a pol roka, bol rekord. V máji 1967 koncertoval Cliff Richard so skupinou Shadows na koncerte víťazov ankety po boku Beach Boys či Stevieho Wondera, opäť získal cenu Najlepší britský spevák.

V apríli 1968 zastupoval 6. apríla v londýnskej Royal Albert Hall Veľkú Britániu na pesničkovej súťaži Veľká cena Euróvízie so skladbou Congratulations. Skončil druhý, skladba sa stala hitom a Cliff s ňou viedol desiatykrát anglický rebríček.

V roku 1976 sa manažérom speváka stal Bruce Welch, bývalý spoluhráč zo skupiny Shadows. Turné po Sovietskom zväze sa začalo 16. septembra 1976, Cliff Richard vystupoval počas recepcie na britskom veľvyslanectve v Moskve, koncertoval aj v Indii. V roku 1977 dostal ďalšie ocenenie Najlepší sólový spevák posledných dvadsiatich piatich rokov. Po jedenástich rokoch sa dostal opäť na prvé miesto anglického rebríčka, v auguste 1979 so skladbou We Don't Talk Anymore.

Krátko po svojich 55. narodeninách, 25. októbra 1995, dostal Cliff Richard od jej Veličenstva Alžbety II. Rad britského impéria. Na výročnom udeľovaní cien Brit Awards vo februári 1982 ho vyhlásili za Najlepšieho britského umelca. O sedem rokov mu tá istá akadémia pridala cenu Za výnimočný prínos do britskej hudby. V decembri 1990 viedol hitparádu dvanásty raz so skladbou Saviour's Day.

Výsledkom jeho speváckej dráhy je viac ako 110 skladieb v anglickej hitparáde v dobe od 13. septembra 1958, z toho 69 z nich sa dostalo do prvej desiatky a 12 z nich na prvé miesto. Tento rekord už zrejme nikto prekoná.

Diskografia Cliffa Richarda obsahuje stovku albumov a rôznych kompilácií. Celosvetový predaj nahrávok Cliffa Richarda presiahol 250 miliónov nahrávok, čo ho radí medzi najpredávanejších hudobných umelcov všetkých čias. Cliff je tretím najpredávanejším umelcom v histórii UK Singles Chart, pred ním sú iba Beatles a Elvis Presley.

S odstupom času Cliff Richard ľutoval, že jeho úspechy nemal možnosť zažiť jeho otec, ktorý v roku 1961 zomrel len ako 56-ročný. „Môj otec zomrel veľmi mladý. Nezažil už najlepšie chvíli mojej hudobnej dráhy. Keď bol otec chorý, veľmi sme sa zblížili,” povedal Cliff Richard.

Od roku 1966 sa angažoval v charite, časť príjmov pravidelne venoval na dobročinné účely. V roku 2014, keď sa konalo referendum o osamostatnení Škótska, zaradil sa Cliff Richard k 200 známym osobnostiam, ktoré vyjadrili nádej, že Škótsko ostane súčasťou Spojeného kráľovstva.

Cliff Richard patrí k najznámejším britským starým mládencom. Uprednostnil totiž kariéru pred dlhodobým záväzkom. Po smrti tanečnice Delie Wicks bol zverejnený trojstranový list, ktorý kedysi napísal svojej priateľke.

„Ako popový spevák sa musím vzdať jednej vzácnej veci – práva na nejaký dlhodobý vzťah s nejakým výnimočným dievčaťom. Práve som urobil jedno z najväčších rozhodnutí, aké pravdepodobne kedykoľvek urobím a dúfam, že ťa to príliš nezraní,” napísal po 18-mesačnom vzťahu. „Nemôžem sa vzdať mojej kariéry, okrem iného aj preto, že moja mama a sestry sa na mňa spoliehajú po otcovej smrti. Mám šoubiznis v krvi a bol by som bez neho stratený,” vysvetlil svoje dôvody na rozchod a radil Delii, aby si našla niekoho, kto si ju zaslúži a bude si ju môcť zobrať za ženu.

Neskôr randil aj s inými ženami, napríklad bývalou tenistkou Sue Barker. A práve s ňou to vyzeralo dosť vážne. „Skutočne som zvažoval, že ju požiadam o ruku, ale nakoniec som si uvedomil, že ju neľúbim dostatočne na to, aby som sa jej zaviazal do konca života,” vyhlásil kedysi pre Daily Telegraph.

Neskôr sa pri jeho mene neustále vynárala otázka, prečo sa nikdy neoženil. „Mal som pár falošných poplachov. Bol som zamilovaný, ale manželstvo je veľký záväzok a umelecká kariéra si vyžaduje veľa môjho času,” uviedol pre BBC.

Mnohí si začali myslieť, že Cliff je gay. Otázku na svoju orientáciu dostal v mnohých rozhovoroch, homosexualitu však poprel. „Nie je to pravda. Ľudia sú veľmi nefér vo svojej kritike a súdení. Mal som priateľky. Ale ľudia si myslia, že keď chlap nespí s každou druhou, musí byť gay. Manželstvo je pre mňa veľmi špeciálna záležitosť. Určite sa nebudem ženiť len preto, aby ostatní boli spokojní,” povedal pre isté austrálske noviny.