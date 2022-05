Milovaný princ Radovan: Kolegyni zničil život!

Josef Zíma sa narodil 11. mája 1932 v Prahe, ale korene má po rodičoch na južnej Morave. Práve v dedinke, z ktorej pochádzala jeho mama, prvýkrát spoznal ľudové pesničky. Po maturite na gymnáziu študoval herectvo na Divadelnej akadémii múzických umení v Prahe a súčasne súkromne navštevoval hodiny spevu.

Členom ľudového súboru konzervatória bol od roku 1948 do roku 1951. Po ukončení štúdia získal svoj prvý herecký angažmán v Benešove pri Prahe, kde pôsobil od roku 1953 do roku 1955. Po vojenskej prezenčnej službe v roku 1957 nastúpil do Divadla satiry (dnešné Divadlo ABC). V roku 1958 naspieval album Blues pro tebe, bola to platňa, na ktorej vyšla Jiřímu Suchému ako autorovi prvá pieseň.

Počas jedného vystúpenia umeleckého súboru padol Josef do oka režisérovi Zdeňkovi Podskalskému a scenáristovi Jaroslavovi Dietlovi a ponúkli mu prácu v televízii. Neskôr naspieval celý rad ďalších známych piesní, okrem iných tiež so speváčkou Pavlínou Filipovskou a ďalšími. Úspešne vystupoval aj v televízii najmä ako konferencier. Od konca 70. rokov 20. storočia sa profiluje ako spevák českej dychovky.

Často označovaný ako "nekorunovaný král české dechovky" doteraz nahral asi 200 piesní a získal aj tri Zlaté a jednu Platinovú platňu.

Pražské komorní divadlo sa stalo jeho scénou na ďalších 30 rokov. Objavil sa však aj v niekoľkých filmoch. Tým najznámejším je jednoznačne rozprávka Princezna se zlatou hvězdou z roku 1959.

Bohužiaľ, tento rok bol pre herca a speváka veľmi nešťastný. Josef absolvoval vojenské cvičenie a pri návrate viezol v aute ďalších ľudí. A došlo k nehode. Režisér Jiří Jungwirth musel byť okamžite operovaný - po rokoch sa objavili informácie, že jeho smrť v skutočnosti zapríčinil predmet zabudnutý v rane. Speváčka Judita Čeřovská skončila s rozdrvenou panvou, poškodenou obličkou a hrozila jej amputácia nohy.

Jej vtedajší manžel, ktorý bol právnik, sa rozhodol, že Zímovi zničí život. Nakoniec ale dostal len trojročnú podmienku, zákaz šoférovania a musel zaplatiť odškodné. Čeřovská po rokoch na nehodu doplatila životom. „Kvôli rakovine Judite operovali ľavú obličku. Keby mala ešte druhú, zrejme by to prežila. Zímovi ale nič nevyčítam,” vyhlásil pre Českú televíziu jej neskorší partner.

Samotný Zíma tiež utrpel zranenia a nehoda ho trápila celý život. Svoj podiel viny vždy priznával. „Na moment som zaspal a narazil do stromu. Ťažko sa zranila Judita Čeřovská a režisér Jiří Jungwirt, ktorý neskôr zomrel,” spomínal po rokoch pre Blesk.

Umelec bol v tom čase ženatý s kolegyňou Evou Klepáčovou a mali malú dcérku.

Josef Zíma je dodnes aktívnym muzikantom. Vystupovať bude aj pár dní po svojich narodeninách v Divadle U Hasičů. „Odpočívať musím, ale už toho veľa nenaoddychujem, pretože sa mi veľmi nedarí spať. Jednak píšem a natáčam pravidelné rozhlasové relácie a navyše mám teraz dosť vystúpení,” uviedol pre ČTK.

Plány už má aj na budúci rok. „Žijem v naivnej predstave. Veď ja tu už nemusím byť pozajtra, nieto budúci rok. je to vec, ktorá ma celkom zaväzuje, pretože moje zdravíčko nie je v najlepšom stave, pravá noha ma hnevá. Ale keby to šlo aspoň tak, ako to ide teraz, tak je dobre. Nerád by som bol, keby to bolo horšie,” povedal oslávenec.

Dlhovekosť Zíma podľa vlastných slov zdedil po dedkovi, ktorý sa dožil 94 rokov. Jeho rodičia, naopak, zomreli v skoršom veku, otec mal 75 a mama ho prežila o štyri roky. Jeho manželka Eva Klepáčová, s ktorou spoločne nadabovali Ivana a Nastenku v rozprávke Mrázik, zomrela v roku 2012 ako 79-ročná.