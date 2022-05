Kontroverzný Čech (87) má malé dieťa: Detaily počatia!

Jan Saudek sa narodil 13. mája 1935. Vyštudoval grafickú školu a potom tridsať rokov pracoval ako reprodukčný fotograf vo viacerých tlačiarňach.

Od roku 1983 je fotografom na voľnej nohe. Podľa riaditeľa Mesiaca fotografie v Bratislave Václava Maceka je to autor škandalózny, uznávaný aj zatracovaný. Je tiež ikonou modernej fotografie a bezpochyby patrí medzi najvýznamnejších aj najznámejších českých fotografov.

Galéria fotiek (4) Zdroj: TASR

Vo svojej tvorbe sa venuje hlavne ateliérovej fotografii s typickým nezameniteľným rukopisom. Najčastejšou témou jeho fotografií je žena, ženské telo a motív vzťahu ženy a muža. Jan Saudek získal francúzsky titul Rytier umenia a literatúry (1990). V roku 2006 dostal od českého ministra kultúry vyznamenanie Artis Bohemiae Amicis.

Známy fotograf je aktuálne tretí raz ženatý, jeho predchádzajúca žena Sára začala po rozchode žiť so Saudkovým synom. Samotný Jan tvrdí, že netuší, koľko má vlastne detí. „Nemôžem svoje deti napočítať. Povedal by som, že ich mám tak 15 alebo 16. Niektoré už sú na dôchodku. Niektoré umierajú. Mám aj pravnuka, ktorý je o 13 rokov starší než moje posledné dieťa,” povedal kedysi v talkshow 7 pádů Honzy Dědka.

Minulý rok prekvapil priznaním, že má ďalšieho syna. V auguste 2021 uvádzal magazín iDnes.cz, že malý Jonatán má rok. Saudek ho splodil so ženou žijúcou na Slovensku. „Tá dáma si to úprimne želala. Je to stará žena, má 37 rokov,” uviedol pre program Showtime. Slovo stará vraj myslel v súvislosti s materstvom. „Keď to chcela, tak len blázon by to odmietol,” dodal.

Ako prezradil, chlapček pochádza z umelého oplodnenia. „Ja som každý večer ožratý a neschopný to do tej ženy na...ť. Urobilo sa to tak, že do ampulky a ona s tým išla k doktorovi. A oni to tam dostali,” prezradil detaily, kým jeho žena Pavla sedela vedľa neho.

O "chystanom" potomkovi ale nemala ani tušenia. „Nevedel som totiž, že to vyjde. Pokúsil som sa o to dvakrát, na druhý raz sa to zrejme podarilo. Potom zas boli obavy, že dieťa nebude v poriadku, našťastie je,” povedal kontroverzný fotograf.