Nehoda známeho herca odhalila tajomstvo: Vzťah s kolegyňou!

Matthew Broderick sa narodil 21. marca 1962. Rodák z New Yorku mal svoje budúce povolanie v génoch. Obaja jeho rodičia boli umelci, s otcom si v ranej mladosti zahral na divadelnom pódiu.

Matthew Broderick upútal už ako mladý herec v protivojnovom filme Vojnové hry (WarGames, 1983) alebo v rozprávke Jastrabia žena (Ladyhawke, 1985), potom sa objavil okrem iného v remakoch ako Godzilla (1998) alebo horor Stepfordské paničky (Stepford Wiwes, 2004). Z jeho ďalších filmov možno spomenúť napríklad bláznivú komédiu Posledný výstrel (Last Shot, 2004) alebo filmový muzikál Producenti (Producers, 2005).

Galéria fotiek (3) Uma Thurman a Matthew Broderick

Zdroj: Universal Pictures

Jeho partnerkou je Sarah Jessica Parker. Manželstvo uzatvorili v roku 1997. V novembri sa 2002 im narodil syn James Wilke. V roku 2009 prišli na svet ich ďalšie deti - dvojčatá dievčatká. Kvôli určitým problémom ich však manželskému páru vynosila náhradná matka. V roku 2004 v rebríčku, ktorý zostavujú čitatelia amerického magazínu People, Matthew Broderick získal ocenenie najlepší otec.

Kedysi Matthew chodil s inou hereckou kolegyňou. S Jennifer Grey spolu nakrúcali film Voľný deň Ferrisa Buellera, no hoci pred kamerami pár netvorili, v súkromí sa dali dokopy. Ich vzťah odhalila nešťastná autonehoda, keď Matthew prešiel so svojím vozidlom do vedľajšieho pruhu a zrazil sa s iným autom. V tom, bohužiaľ, zomreli dve ženy.

Broderick utrpel zlomeniny nôh a rebier, otras mozgu a kolabovali mu pľúca. Grey mala niekoľko poranení a musela absolvovať operáciu, aby nedošlo k paralýze. Herec polícii povedal, že si z nehody nič nepamätá. „Prvé si pamätám zobudenie v nemocnici s veľmi divným pocitom v nohách,” uviedol. Najprv bol obvinený zo zabitia a hrozilo mu 5 rokov vo väzení, neskôr mu bolo obvinenie znížené len na neopatrnú jazdu.