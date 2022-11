Slávneho speváka (†33) pred 8 mesiacmi zabila rakovina mozgu: Vdova sa už pohla ďalej… Má NOVÉHO PRIATEĽA!

LOS ANGELES - Pred 8 mesiacmi svet zarmútila správa o smrti len 33-ročného speváka zo skupiny The Wanted, Toma Parkera. Hudobník podľahol rakovine mozgu a zanechal po sebe manželku a dve malé deti. Vdova Kelsey Parker (32) po jeho smrti veľmi trpela... No nedávno opäť našla dôvod na úsmev. V jej živote je nový muž!

Predposledný marcový deň obletela svet zdrvujúca správa o smrti len 33-ročného speváka zo skupiny The Wanted, Toma Parkera. Hudobníkovi v roku 2020 diagnostikovali nádor vo 4. štádiu a nález sa nedal vyoperoval. Napriek tomu svoj boj nevzdával, mal silnú motiváciu - jeho partnerka nosila pod srdcom ich druhé dieťatko. K dcérke, ktorá sa narodila v roku 2019, pribudol syn.

Tí po smrti hlavy rodiny zostali sami a vdova sa netajila tým, že to zvláda veľmi ťažko. Najmä večerné chvíle, kedy si najviac uvedomuje, že je sama. „Pretože deti idú spať a potom som tu už len ja a to je ten čas, kedy sa rozprávaš so svojím priateľom, ohováraš a rozprávaš sa... A ja už to nemám,“ vyjadrila sa v rozhovore pre TV Loose Women Kelsey.

No portál MailOnline zistil, že zlomená vdova má 8 mesiacov po manželovej smrti opäť radosť zo života... Vďaka novému mužovi. Ako informujú zahraničné médiá, Kelsey má vraj začínajúci vzťah s 39-ročným elektrikárom Seanom Boggunsom, s ktorým sa zoznámila ešte v septembri v Grécku. A jej priatelia sú nadšení, že vdove opäť vidia úsmev na perách.