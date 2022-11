Záhadná smrť českého herca: Nehoda alebo... Rozbil mu niekto lebku?!

PRAHA - Mohol žiť, ale... Keď herca Františka Husáka našli ležať na ceste, všetci predpokladali, že sa opil a spadol. Doteraz nie je jasné, či išlo o nehodu, alebo ho niekto prepadol. Ak by sa však okamžite dostal do nemocnice, mal by šancu prežiť. Dnes si pripomíname výročie jeho smrti.

František Husák sa narodil 24. mája 1936. Už ako dieťa ho to ťahalo umeleckým smerom. C hodil na vojenské gymnázium a potom sa prihlásil na DAMU.

Po škole začínal v ostravskom divadle pre deti a mládež, neskôr prešiel do Prahy do novovzniknutého Činoherného klubu. Tam začal mať problémy s alkoholom. „Niekedy František hral mierne pod vplyvom alkoholu. Akonáhle sa to vyskytlo, aj som samozrejme ako šéf musel k tomu zaujať nejaké stanovisko,” uviedol v dokumente Českej televízie vtedajší umelecký šéf súboru Jaroslav Vostrý.

Husákovi povedal, že ak to takto pôjde ďalej, bude musieť divadlo opustiť. Nakoniec ale herec odišiel sám, keď sa kolega Pavel Landovský dostal do nemilosti a on odmietol bez neho hrať. Potom si prešiel divadlami v Českom Krumlove, Českých Budějoviciach a v Chebe.

Podľa svedectiev ľudí z tých čias dokázal abstinovať a žil príkladným životom. Neskôr však opäť dostal šancu v Prahe. A hoci sa vtedajšiemu šéfovi Janovi Přeučilovi zaručil, že už nepije, po čase do toho opäť spadol. „Boli predstavenia, ktoré Franta akosi nezvládol a sám sa rozhodol, že by to mal nejako riešiť. Rozhodol sa, že pôjde na liečenie,” povedal pre Českú televíziu Přeučil.

A práve jeho záľuba v alkohole mala podiel aj na jeho predčasnej smrti. „Videl som osobu nejakú ležať cez cestu. A to bol Franta. Ešte mu horela cigareta v prstoch a vedľa seba mal tašku. Vytiahol som ho na chodník, oprel o stĺp a premýšľal som, ako ho dostanem do auta,” opísal muž, ktorý ho v jednu noc našiel na ceste.

S vodičom ďalšieho auta herca naložili, odviezli domov, položili do postele a keď mu chceli vyzliecť nohavice, ešte sa ozval, aby neblbli a nevyzliekali ho. No na ďalší deň ráno jeho mamu vystrašilo, že nijako nekomunikuje. Skončil teda v nemocnici.

„Bol tam subdurálny hematóm, ktorý môže byť spôsobený úderom, ale rovnako aj pádom. To je krvácanie pod mozgovou blanou. Po okamžitom odstránení môže riešiť situáciu a človek môže byť v poriadku, ale tam došlo k veľkému omeškaniu. Bol v zlom stave, hlbokom bezvedomí a mal preležaniny, ako to býva u ochrnutých pacientov, on mal ochrnuté všetky štyri končatiny,” opísal jeho známy lekár, ktorý sa zaujímal o Husákov stav.

Keby si všetci nemysleli, že ide o bežný pád podnapitého človeka a odviezli by ho okamžite do nemocnice, mohli mu pravdepodobne doktori pomôcť. Lenže on mal proste povesť opilca. „Asi nikdy som ho nevidela triezveho,” uviedla kedysi manželka jedného z jeho kolegov.

Niektorí si doteraz myslia, že smrteľný úder si nespôsobil sám pádom, ale za rozrazenú lebku mohol úder ťažkým predmetom pri prepadnutí. Túto záhadu už ale nikdy nikto nevyrieši. František Husák zomrel 8. novembra 1991 po niekoľkých mesiacoch strávených v kóme. Hoci sa chvíľu zdalo, že sa jeho stav zlepšuje, išlo iba o akési posledné svetlé chvíle predtým, než navždy odišiel.

František Husák si zahral vo filmoch ako Ostře sledované vlaky, Ecce homo Homolka, Hogo fogo Homolka, Homolka a tobolka, Jáchyme, hoď ho do stroje, Síť na bludičku, Sestřičky. Objavil sa aj v seriáloch 30 případů majora Zemana, Pan Tau, Lekár umierajúceho času, Vlak dětství a naděje, Rodáci, Druhý dech.