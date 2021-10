Slávna herečka s rovnako známou dcérou: Preboha, veď ona sa vydávala ako 15-ročná!

Janet Leigh sa narodila 6. júla 1927 ako Jeanette Helen Morrison. Bola veľmi bystrá a strednú školu ukončila výrazne predčasne – niektoré zdroje uvádzajú, že vo veku 15, iné 16 rokov.

V tom čase sa Janet už stihla aj vydať, v roku 1942 si vzala 18-ročného mladíka. Údajne tvrdila, že má tiež 18. O 4 mesiace bolo manželstvo anulované.

Keď naozaj dosiahla plnoletosť, všimla si ju istá fotografka, ktorá ukázala fotku mladej Janet hľadačovi talentov zo štúdia MGM. Napriek tomu, že nemala herecké skúsenosti, dostala zmluvu a vykašľala sa na štúdium.

Janet najprv účinkovala v rozhlasovej hre, vo svete filmu debutovala snímkou The Romance of Rosy Ridge.

Zdroj: MGM

Následne sa objavila vo filmoch Act of Violence, That Forsyte Woman, Little Women, Holiday Affair, Scaramouche, Houdini, The Vikings, Touch of Evil, Who Was That Lady? a mnohých ďalších.

Až prišiel v roku 1960 horor Psycho a úloha, v ktorej ju pozná každý. Marion kričiaca v sprche je proste jej najikonickejšou úlohou. Herečka sa však od tých čias sprchovaniu dôsledne vyhýbala. „Je to tak. Ale nie kvôli nakrúcaniu. Až odvtedy, ako som to videla. Nikdy mi nedošlo, ako ľahko sme zraniteľní. Ale takto to on (Alfred Hitchcock) robil. Sprcha. Vták. Zo všetkých týchto absolútne obyčajných vecí robil neobyčajnosti,” povedala v jednom z rozhovorov.

Zdroj: Paramount Pictures

Janet Leig sa ešte objavila napríklad vo filmoch Pepe, The Manchurian Candidate, Harper, Ad ogni costo, The Fog či Halloween: H20.

Pepe bol posledným filmom, kde účinkovala aj s Tonym Curtisom, neskôr sa pred kamerou objavovala s ich spoločnou dcérou Jamie Lee Curtis. Tonyho si vzala v roku 1951, pred ním bola vydatá ešte za istého námorníka. Po rozvode s Curtisom v roku 1962 si vzala podnikateľa Roberta Brandta, s ktorým bola až do svojej smrti.

Zdroj: Dimensions Films

Janet Leigh zomrela 3. októbra 2004. Herečka trpela zápalovým ochorením žíl a artérií, o svojej chorobe ale nikdy verejne nehovorila.