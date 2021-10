Ako malý prišiel o mamu a potom: Spevák stratil ženu aj dcéru... SMRŤ PRE DROGY!

DUBLIN - Spevák Bob Geldof je známy aj ako aktivista, okrem iného sa angažuje v hnutí za práva otcov. On sám vychovával tri dcéry ako jediný rodič. No jedna z nich zomrela ako 25-ročná. Predávkovala sa heroínom - rovnako ako pred rokmi jej mama.

Bob Geldof sa narodil 5. októbra 1951. Keď mal 6 rokov, jeho mama Evelyn zomrela na krvácanie do mozgu. Na škole bol šikanovaný kvôli strednému menu Zenon a chabým výkonom v rugby. Pracoval na bitúnku aj vo fabrike na sterilizovaný hrášok, až dostal ponuku do hudobného časopisu.

Od roku 1975 pôsobil v Írsku ako spevák kapely The Boomtown Rats, ktorá bola síce rocková, ale mala blízko k punkovému hnutiu. Ich piesne boli niekoľkokrát na vrchole britského rebríčku. V roku 1986 sa ale začal Geldof venovať sólovej kariére.

Už od začiatku sa profiloval aj ako aktivista a nebál sa otvorene hovoriť o chybách katolíckej cirkvi či politikov. Angažoval sa tiež za zmazanie dlhov rozvojových krajín. Hladomor v Etiópii ho motivoval napísať pieseň Do They Know It's Christmas, ktorú naspievali rôzni umelci pod spoločným názvom Band Aid. Hneď v prvom týždni od uvedenia do života sa singel stal najlepšie predávaným singlom všetkých čias v Británii.

Na základe tohto ohromného úspechu sa potom v nasledujúci rok konal najväčší rockový koncert Live Aid zameraný na pomoc Afrike. Neskôr to bol projekt Live 8. Geldof sa angažuje aj v hnutí za práva otcov.

On sám sa prvýkrát stal otcom na jar 1983, keď sa mu narodila dcéra Fifi Trixibelle Geldof. Jej matkou bola novinárka Paula Yates, ktorú si muzikant vzal za manželku v júni 1986. V marci 1989 sa im narodila ďalšia dcéra Peaches Honeyblossom Geldof a v septembri 1990 posledná Little Pixie Geldof.

V polovici 90. rokov Paula Boba opustila pre speváka Michaela Hutchencea z kapely INXS. Geldof neskôr požiadal súd o opatrovníctvo všetkých troch dcér. Jeho exmanželka zomrela v roku 2000 na predávkovanie heroínom. Geldof potom dokonca požiadal súd, aby sa mohol stať poručníkom Paulinej a Michaelovej dcéry, Hutchence totiž spáchal samovraždu koncom roka 1997.

Bohužiaľ, spevák zažil aj smrť jednej zo svojich milovaných dcér. Peaches zomrela v apríli 2014 ako 25-ročná na predávkovanie heroínom – rovnako ako jej mama.

Bob Geldof s dcérami Pixie a Peaches