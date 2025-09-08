Kráľ z princeznej Fantaghiró: Už je to 34 rokov... Herec myslí na smrť!

MNÍCHOV - Nemecký herec Mario Adorf je slovenskému divákovi známy z kultového filmu Plechový bubienok, z filmu Vinnetou ako záporák Santer, z rozprávky o Fantaghiró či z dramatického seriálu Via Mala, kde hral aj Juraj Kukura. Hoci má už 91 rokov, ešte donedávna bol herecky aktívny.
Mario Adorf sa narodil 8. septembra 1930 v Zürichu ako syn ženatého talianskeho lekára a nemeckej slobodnej matky. Svojho otca videl len raz v živote. Vyrastal v malom nemeckom mestečku Mayen. Po maturite v roku 1950 začal študovať filozofiu a divadelné vedy na univerzite v Mainzi, pričom mal v pláne stať sa učiteľom.
V štúdiu pokračoval ďalej v rodnom Zürichu, kde sa zoznámil so študentským divadlom a to rozhodlo o jeho ďalšom smerovaní. V rokoch 1953 – 1955 navštevoval hereckú školu Otta Falckenberga v Mníchove a práve v tomto meste sa stal členom činohry Kammerspiele, kde pôsobil sedem rokov.
V tomto čase získaval Mario Adorf prvé skúsenosti pred kamerou. Jeho prvým filmom bola v roku 1954 trojdielna vojnová snímka Jednotka 08/15 – ironický pohľad do zákulisia nemeckého Wehrmachtu nakrútený na základe románu Hansa Hellmuta Kirsta. Režisér Robert Siodmak ho v roku 1957 obsadil do filmu Noc, v ktorej prišiel diabol. Film získal hlavnú cenu na festivale v Karlových Varoch.
Koncom 50. rokov odišiel Mario Adorf do Hollywoodu a potom sa na istý čas usadil v Taliansku. V roku 1963 sa objavil v úlohe podliaka Santera v legendárnom filme Vinnetou. Filmové ponuky sa začali hrnúť a spolu s nimi aj príležitosti, v ktorých mohol Mario Adorf rozvinúť svoj herecký talent. Spomenúť možno filmy Dobrodruh z Istanbulu (1965), klasiku detektívneho žánru Desať malých černoškov nakrútenú podľa nesmrteľnej Agathy Christie (1965), či western Mŕtvy bod (1970), v ktorom stvárnil Adorf titulnú postavu.
Taliansky režisér Steno ho v roku 1972 obsadil do drámy Polícia ďakuje. V roku 1975 čakala na Maria Adorfa veľká herecká šanca v podobe filmu Stratená česť Kataríny Blumovej. Na réžii sa podieľali režisérka Margarethe von Trotta a známy nemecký režisér Volker Schlöndorff.
V skvelej hereckej spoločnosti (Gian Maria Volonté a Erland Josephson) sa Mario Adorf ocitol vďaka filmu Mám strach, ktorý v roku 1977 nakrúil Damiano Damiani. Objavil sa tiež vo filme Fedora (1978) slávneho amerického tvorcu Billyho Wildera (Niekto to rád horúce).
Práve Volker Schlöndorf potom obsadil Maria Adorfa do jednej z jeho najznámejších úloh – stvárnil hlavného hrdinu v kultovom filme Plechový bubienok nakrútenom podľa literárnej predlohy Güntera Grassa. Film, na ktorom sa podieľal aj slovenský kameraman Igor Luther, získal Zlatú palmu na festivale v Cannes a o rok neskôr si vyslúžil sošku Oscara.
V roku 1981 hral Adorf vo filme Lola predčasne zosnulého režiséra Rainera Wernera Fassbindera. Francúz Claude Chabrol ho zasa obsadil do známeho filmu Tiché dni v Clichy (1990).
Mario Adorf sa často objavoval aj v televíznych seriáloch, ako napríklad známa Chobotnica o boji polície proti talianskej mafii. Za vrchol v tomto žánri sa dá považovať seriál Via Mala, ktorý nakrútil v roku 1985 Tom Toelle podľa románu Johna Knittela. V temnom a dramatickom príbehu z horského prostredia Álp rozvinul Adorf naplno svoju schopnosť stvárňovať negatívne postavy – v tomto prípade despotického a alkoholu holdujúceho otca rodiny. Úspešne mu sekundovali aj Juraj Kukura či Pavel Landovský a kameramanom bol opäť Igor Luther. Pre zaujímavosť, hudbu k seriálu zložil slávny Ennio Morricone.
Pred 34 rokmi vyšiel prvý diel rozprávky o princeznej Fantaghiró, kde si Mario Adorf zahral kráľa. Jednu z jeho scén stvárnila česká herečka Kateřina Brožová.
Ešte v roku 2014 vytvoril Mario Adorf hlavnú postavu vo filme Posledný spravodlivý a v roku 2020 si zahral v kriminálnom filme Alte bande. Napriek tomu sa posťažoval, že starší herci už nedostávajú toľko príležitostí a vďaka umeniu maskérov im berú úlohy oveľa mladší kolegovia. „Prečo by mali mladí hrať starých? To je predsa nezmysel,” vyhlásil pre magazín Brisant.
Herec v roku 2020 pri príležitosti svojich 90. narodenín špekuloval, či nejde o jeho posledné leto. Ako však vysvetlil, nejde v jeho prípade o žiadne pochmúrne uvažovanie. „Táto myšlienka "poslednýkrát" dodáva okamihu niečo zvláštne,” povedal pre Spiegel. Nespôsobovalo mu to teda smútok, ale „dokonca ma uspokojuje vedome si tieto okamihy vychutnávať,” uviedol Adorf.