Smutná spomienka na slovenského moderátora: Nádor na mozgu a potom... Smrť 6 dní po narodeninách!

BRATISLAVA - Priaznivci rozhlasového éteru si dnes pripomenú 13. výročie smrti moderátora Tibora Hlistu. V rámci televíznych obrazoviek sa zapísal do histórie ako úplne prvý moderátor galavečera OTO. Lenže približne pol roka pred 40. narodeninami podstúpil operáciu mozgu a hoci sa zdalo, že sa výborne zotavuje, krátko po dovŕšení 41 rokov naposledy vydýchol.

Tibor Hlista sa narodil 30. júna 1967. Vyštudoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor slovenský jazyk a literatúra - nemecký jazyk a literatúra. Nakoniec sa však jeho pôsobiskom stali médiá.

Zdroj: RTVS

V roku 1990 vzniklo Fun Rádio, kde sa uplatnil ako moderátor a časom prešiel aj ďalšími pozíciami, naposledy bol riaditeľom programu. Medzitým si odskočil aj na televízne obrazovky, pre RTVS moderoval programy ako Koleso šťastia, A tak si tu žijeme a v roku 2000 odmoderoval prvý ročník ankety OTO. Svoje pôsobenie vo Fun Rádiu ukončil v roku 2002.

Odišiel do rádia Expres, kde zotrval dva roky a potom jeho kroky putovali do verejnoprávneho rozhlasu. Najprv robil zástupcu šéfredaktora Rádia Slovensko, neskôr získal miesto šéfredaktora a nakoniec šéfdramaturga.

V roku 2007 mal byť Hlísta súčasťou verejnoprávnej šou Slovensko hľadá Superkraj. Ako však vyšlo najavo, v januári podstúpil operáciu mozgu, našli mu na ňom totiž nádor. „Išlo to všetko rýchlo. Bolievala ma hlava, niekoľkokrát som odpadol a upadol do kómy. Na CT vyšetrení mi zistili zhubný nádor a v noci ma okamžite operovali,“ povedal nejaký čas po zákroku Novému času.

Koncom februára už bývalý moderátor nastúpil do práce v Slovenskom rozhlase a zdalo sa, že bude v poriadku. No v nasledujúcom roku sa jeho stav zhoršil. 30. júna 2008 dovŕšil 41 rokov, no o pár dní nato obletela Slovensko smutná správa, že 6. júla 2008 Tibor Hlista zomrel.

