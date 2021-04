Fúha, Hospodárová má už 45 rokov: V Markíze začínala ako 20-ročná žaba, aha!

BRATISLAVA - Tento rok to už bude 25 rokov odvtedy, čo Jana Hospodárová nastúpila do televízie Markíza. Diváci vtedy videli na obrazovkách 20-ročnú žabku, dnes má moderátorka 45 rokov. A príliš sa teda nezmenila!

Jana Hospodárová sa narodila 26. apríla 1976. Študovala herectvo na Vysokej škole múzických umení, nakoniec sa však rozhodla pôsobiť na obrazovkách v inej pozícii. Patrí k ľuďom, ktorí sú spojení so samými začiatkami televízie Markíza. Nastúpila tam v auguste 1996, teda ako 20-ročná.

Zdroj: Tv Markíza

Moderovala rôzne telefonické súťaže, jej srdcovou záležitosťou bola relácia Tivoli. Objavila sa aj v Cestovinách, Teleráne, Doma s Markízou, Reflexe.

Po tom, čo v roku 2011 vyhrala tanečnú šou Let‘s Dance, začali ju diváci vídať v Športových novinách, kde pôsobí dodnes. Okrem toho jej Markíza zverila ja vlastnú reláciu Šťastný domov, kde podávala pomocnú ruku ľuďom, ktorí mali nevyhovujúce podmienky na bývanie.

Hospodárová je známou milovníčkou zvierat. K tejto láske ju priviedol niekdajší priateľ, bubeník Juraj Černý. „Ďurko bol moja najväčšia láska,” povedala nám po jeho úmrtí vo februári 2016.

Posledným známym partnerom moderátorky bol argentínsky režisér Pablo Leon. Známa markizáčka je bezdetná. „Samozrejme, že by mi bolo veľmi ľúto, keby som nezažila také to, čo každú ženu urobí pravou ženou. Teda materstvo. Ale keď sa to nestane, nemyslím si, že je to nejaký dôvod na rúcanie sa alebo depresiu,“ priznala pred časom vyrovnane v relácii Tvárou v tvár na markizáckom webe.