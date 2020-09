Smrť 4 dni po narodeninách: Herec z Vesničky bol vyziabnutý na kosť

PRAHA - Dnes by skvelý český herec Petr Čepek oslávil 80. narodeniny. Bohužiaľ, v roku 1994 zomrel len 4 dni po svojich 54. narodeninách. Do jeho života kruto zasiahla rakovina.

Petr Čepek sa narodil 16. septembra 1940 v Prahe počas Protektorátu Čechy a Morava, ale po smrti otca sa matka s deťmi presťahovala na Moravu do Ostravy. Tam sa zoznámil s divadlom, najmä prostredníctvom tety – nadšenej ochotníčky. Keď mal 13 rokov, po prvýkrát vystupoval na javisku, ušla sa mu úloha v rozprávke Zlatovláska.

Po maturite ho prijali na pražskú Divadelnú fakultu Akadémie múzických umení (DAMU). V roku 1962 zasiahol osud – ako jediný zo školy odmietol podpísať, že jeho spolužiak Ladislav Mrkvička je rušivý element a musí byť vylúčený zo školy (dôvodom vylúčenia boli študentské žartíky počas majálesu), a predčasne ukončil štúdium.

Zdroj: Bontonfilm



Uchytil sa v ostravskom Divadle Petra Bezruča, vojenčinu strávil v Armádnom umeleckom súbore. Keď vznikla v Prahe divadelná scéna Činoherný klub, našiel s ostravskou hereckou skupinou uplatnenie tam. Práca v tvorivom Činohernom klube sa mu stala všetkým.

Nadaného herca s uhrančivým pohľadom si všimol aj film a Čepek po niekoľkých malých úlohách dostal hlavnú rolu vo filme Hotel pro cizince (1966). Vo filmoch Údolí včel (1967) a Adelheid (1969) vytvoril skvelý herec jedny zo svojich najlepších úloh. V roku 1971 účinkoval v snímke Petrolejové lampy, vynikajúce výkony podal aj vo filmoch Babička (1971), Morgiana (1972), Tři veteráni (1983), Jára Cimrman ležící, spící (1983), Vesničko má stredisková (1985) aj v seriáli Lekár umierajúceho času (1983), uvedené tituly sú len zlomkom z jeho filmografie. Ako jeden z mála odmietol úlohu v seriáli 30 případů majora Zemana (1974).

Zdroj: CT



Herec s veľkým zmyslom pre spravodlivosť Petr Čepek podpísal v roku 1989 petíciu Několik vět a počas Nežnej revolúcie, ktorá začala v novembri toho istého roka, sa zapojil do revolučného diania. Podieľal sa napríklad na založení Občianskeho fóra (OF). Keďže nemal politické ambície, vrátil sa k herectvu a začal vyučovať na DAMU.



Krátko nato vypukla u neho zákerná choroba, koprodukčný film Lekce Faust (1993) dokončoval už za veľkého utrpenia. Za hlavnú rolu v tejto imaginatívnej snímke, ktorá je kombináciou hry hercov, bábok a animácie, získal in memoriam ocenenie Český lev.

Zdroj: Bontonfilm

Rakovina pľúc u neho prepukla v roku 1993. Nebol to však jeho prvý boj s touto chorobou. „On mal najprv rakovinu slinivky, ktorú mu v Česku operovali ako jednému z prvých,” prezradila kedysi denníku Aha! hercova dcéra Kristína.

Tej vážnosť otcovej diagnózy matka tajila, keďže Kristína bola tehotná. Čepek sa so svojím vnukom síce stihol stretnúť, no príliš si ho neužil. Videl ho len pár dní pred smrťou. Sám už vedel, že sa blíži koniec. „Už mal metastázy všade a trpel. Vedel, že umiera. Hovoril mi: Keď ma doktori nechali fajčiť, tak je to jasné...” uviedla jeho dcéra. Tá netajila, že jej otec bol pred smrťou výrazne pochudnutý. České médiá prišli s informáciou, že vážil len 30 kíl.

Petr Čepek zomrel 20. septembra 1994 v českom Vrchlabí.