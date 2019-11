Smutné výročie: Geniálny skladateľ Petr Hapka odišiel na večnosť pred 5 rokmi

Narodil sa 13. mája 1944 v Prahe. Študoval hru na klavíri, viole, spev aj dramatickú tvorbu na konzervatóriu. Od roku 1962 účinkoval ako klavirista v divadlách malých foriem Proton, Paravan a Divadle dnešního dne. V roku 1964 si zostavil vlastnú skupinu Tornádo, po ukončení štúdia bol dirigentom v Divadle za branou.



Skladateľskej tvorbe sa venoval od roku 1963, spolupracoval s textárom Petrom Radom. Jednou z jeho prvých bola Malá píseň, ktorú v roku 1963 nahral Karel Gott, Hlavička moudrá, avšak tupírovaná z rovnakého roku, ktorú naspievala Zuzana Princová či Temný stín, ktorý o rok neskôr nahrala dvojica Jaromír Mayer a Karel Svoboda.

Zdroj: Jiří Janoušek / CNC/ profimedia.sk



Známa je jeho dlhodobá spolupráca s Hanou Hegerovou, pre ktorú napísal skladby na autorskú LP platňu Potměšilý host (1987), hity Levandulová, Vana plná fialek). V roku 1988 pripravil autorsky album V penzionu svět na texty Michala Horáčka (hity Štěstí je krásná věc, S cizí ženou v cizím pokoji). V spolupráci s textárom Michalom Horáčkom vydali štúdiové albumy Citová investice (október 1998), Mohlo by tu být i líp (apríl 2001) a kompiláciu Štěstí je krásná věc (október 2002). V novembri 2006 vyšiel ich spoločný projekt, album Strážce plamene. Piesne na tento album naspievali okrem iných aj Hana Hegerová, Bára Basiková, Daniel Landa, Szidi Tobias, Jaromír Nohavica a Jana Kirschner nahrali dueto První noc v novém bytě. V marci 2007 bol tento projekt vydaný aj vo filmovej verzii na DVD pod názvom Strážce plamene v obrazech. V októbri 2009 mal v pražskej Štátnej opere premiéru lyrikál Kudykam, piesňový text s 2009 veršami Michala Horáčka s hudbou Petra Hapku. V októbri vyšiel aj album s piesňami z tohto lyrikálu.



Petr Hapka bol vyhľadávaným autorom filmovej hudby. Zložil hudbu do viac ako 60 českých, slovenských a nemeckých filmov, prvým bol Akce Bororo v roku 1971, potom Holky z porcelánu (1974), Den pro mou lásku (1976), Nevera po slovensky (1980), Upír z Feratu (1981), Tisícročná včela (1983) či Perinbaba (1984).

Zdroj: youtube.com



V novembri 2010 vyšla kompilácia piesní dvojice Petr Hapka a Michal Horáček s názvom Benefice černých koní. V novembri 2011 vyšiel album Tante Cose da Veder dvojice Hapka – Horáček, na ktorom osem rôznych interpretov spieva jednu a tú istú pieseň, vzniklo tak osem verzií tejto skladby. V novembri 2012 vyšiel dvojalbum s názvom Pozdní sběr. Ponúka známe aj neznáme piesne, ktoré zložil pre viacerých interpretov českej aj slovenskej populárnej hudby. V máji 2014 vyšla reedícia albumu Mohlo by tu být i líp.



V máji 2015 vyšla v edícii Najvýznamnejší skladatelia českej populárnej hudby kompilácia Petr Hapka 1 – 3, na ktorej je prehľad jeho tvorby od roku 1963 do roku 2003. Akadémia populárnej hudby ho 14. mája 2014 počas galavečera 23. ročníka udeľovania cien Anděl 2013 za jeho päťdesiatročnú umeleckú dráhu uviedla do Siene slávy českej populárnej hudby. Zomrel 25. novembra 2014 vo veku 70 rokov.