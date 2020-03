Dráma na Českých levoch: Dagmar Havlová prehovorila o svojom kolapse... Bolo to ako malá smrť!

Dagmar Havlová sa počas večera najprv dobre zabávala, no v jednom momente sa všetko zmenilo. Všetci zostali v šoku, keď sa bývalá prvá dáma odrazu zosunula k zemi. „Stratila som vedomie, po prvýkrát v živote,“ priznala na Instagrame Havlová. Svoje pocity z nepríjemného zážitku uviedla v hashtagoch.

No jej slová boli jasné. Bolo to vraj: „Ako malá smrť,“ popísala ťažké chvíle Havlová. Za všetko vraj mohol vydýchaný vzduch. Našťastie tak nemusela ísť do nemocnice, ale stačilo len trochu čerstvého vzduchu a pohár vody. „Žiadne zranenie, padala som vraj elegantne. Ešte, že tak,“ vtipkovala Dagmar.