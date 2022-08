Smutná správa z Hollywoodu: Zomrela hviezda Beverly Hills 902 10!

Len týždeň po smrti herečky Denise Dowse, ktorá v Beverly Hills 902 10 stvárnila postavu Yvonne Teasley, zasiahla ikonický seriál ďalšia smutná správa. Vo štvrtok 25. augusta vo veku 85 rokvo zomrel herec Joe E. Tata, ktorý stvárnil majiteľa reštaurácie Peach Pit, Nata. Herec od roku 2014 trpel Alzheimerovou chorobou. No čo bolo príčinou jeho smrti, nateraz známe nie je.

Hold zosnulému kolegovi vzdal napríklad herec Ian Ziering, ktorý stvárnil Steva Sandersa. Spomenul si aj na Denise Dowse, ktorá zomrela minulý týždeň a na jednu zo scenáristiek, ktorá zomrela pred ňou. „Za posledných pár mesiacov sme stratili Jessicu Klein, jednu z najplodnejších scenáristiek a producentiek seriáli '902 10', Denise Dowse, ktorá hrala pani Teasleyovú, a teraz musím s veľkým smútkom povedať, že Joe E. tata zomrel,“ napísal k jeho fotografii.

„Bol to jeden z najšťastnejších ľudí, s akými som kedy pracoval, bol rovnako štedrý vo svojej múdrosti ako vo svojej láskavosti. Príbehy z minulosti, o ktoré sa s nami delil, neuveriteľné zážitky zo zábavného priemyslu, ktorých bol súčasťou, nás všetkých zaujali. Možno bol len v pozadí mnohých scén, al ebol vedúcou silou, najmä pre nás chalanov, ako si vážiť dar, ktorým bol seriál 90210. Môj úsmev dnes pohasína, ale vyhrievanie sa v milých spomienkach ho presúva z mojích očí do môjho srdca, kde bude navždy,“ dodal. 13. septembra by zosnulý herec oslávil 86. narodeniny.