Slávna herečka je sexi aj na staré kolená: Táto info zmení váš pohľad na ňu!

LOS ANGELES - Vedeli ste to o nej? Herečku Sharon Stone netreba nikomu predstavovať. Na konte má účinkovanie v mnohých počinoch a pýši sa tiež viacerými cenami. Svojho času bola považovaná za sexsymbol a šarmom ohúri aj dnes, keď má už po 60-tke. Krása a štíhla figúra však nie sú jedinými prednosťami slávnej blondínky.

Sharon Stone sa narodila 10. marca 1958 ako druhé zo štyroch detí. Zaujímavou informáciou z jej minulosti je to, že už ako 15-ročná študovala dve vysoké školy, ktoré aj úspešne dokončila v odboroch Kreatívne spisovateľské umenie a Krásne umenia.

Nielen inteligencia, ale aj krása bolo to, čo dostala táto hvezda do vienka. Zúročila to v rôznych súťažiach krásy a vo viacerých reklamách. V roku 1980 debutovala vo filme Spomienky na hviezdny prach.

Sharon Stone vo filme Spomienky na hviezdny prach. Zdroj: United Artists

Herecká kariéra šarmantnej blondínky sa rozbehla. Sharon nemala problém ani s odvážnejšími a nahými scénami, čo dokázala v počine Základný inštinkt.

Sharon Stone vo filme Základný inštinkt. Zdroj: TriStar Pictures

Hoci má Sharon už 61 rokov, stále má šarmu na rozdávanie. Pravidelne to dokazuje na spoločenských podujatiach a aj na sociálnych sieťach. Sharon Stone má za sebou dve nevydarené manželstvá a je matkou troch synov, ktorých si adoptovala.